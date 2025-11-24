Συναγερμός στον Άλιμο για τον «δράκο» που επιτίθεται σε γυναίκες– «Με φίλησε και με χούφτωσε»

Ο φόβος και ο τρόμος έχει γίνει ένας άγνωστος άνδρας στην περιοχή του Αλίμου που επιτίθεται με σεξουαλικό κίνητρο σε γυναίκες που κυκλοφορούν στην περιοχή.

Σύμφωνα με την καταγγελία θύματος του «δράκου», στις 20 Νοεμβρίου ένας μελαμψός άνδρας, μετρίου αναστήματος της επιτέθηκε στις 6 το πρωί στην περιοχή του Αλίμου και ενώ η γυναίκα κατευθυνόταν στην εργασία της.

Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, ο άγνωστος άνδρας προσπάθησε να τη φιλήσει και την θώπευσε.

«Είχα πάρει το λεωφορείο για να φτάσω στη δουλειά μου. Στις 06:25 κατέβηκα από το λεωφορείο και ενώ προχωρούσα, αντιλήφθηκα την παρουσία ενός άντρα. Στην αρχή δεν κατάλαβα ότι με ακολουθούσε, αλλά λίγα μέτρα πιο κάτω με πλησίασε, χωρίς να μου μιλήσει με άρπαξε, με φίλησε στο στόμα και με χούφτωσε στα γεννητικά μου όργανα», ανέφερε ένα από τα θύματά του «δράκου» μιλώντας στο MEGA.

«Εγώ άρχισα να φωνάζω, τον απώθησα με τα χέρια μου και εκείνος έφυγε τρέχοντας. Αμέσως κατευθύνθηκα προς τη δουλειά μου και κάλεσα το 100. Δεν ξέρω αν είμαι σε θέση να τον αναγνωρίσω από την ταραχή μου. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι είχε μία τσάντα πλάτης μαύρη πιθανόν με ένα σχεδιάκι λευκό, είχε μελαμψό-σοκολάτι χρώμα, μαύρα μαλλιά και θεωρώ ήταν αλλοδαπός πιθανόν γύρω στα 30 από τα χαρακτηριστικά που μπόρεσα να συγκρατήσω», συνέχισε το θύμα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται να έχει επιτεθεί σε δύο ακόμη γυναίκες στην περιοχή του Αλίμου ωστόσο τα εν λόγω περιστατικά δεν έχουν καταγγελθεί στις Αρχές.

Στην εκπομπή μίλησε και η αδελφή του θύματος, η οποία είπε πως η αδελφή της βρίσκεται ακόμα σε σοκ.

«Με πήρε η αδερφή μου τηλέφωνο κατά τις 7 παρά να μου πει ότι της επιτέθηκε ένας προφανώς αλλοδαπός γιατί ήταν σκουρόχρωμος. Την σκούντηξε, γύρισε (η αδερφή μου) να δει τι γίνεται, την έπιασε στο στήθος, την φίλησε και την έπιασε και στα γεννητικά όργανα. Φώναξε, τον έσπρωξε και έτρεξε πήγε στη δουλειά της γιατί ήταν κοντά στο σημείο της δουλειάς της. Έχει ξανασυμβεί από ότι έμαθα γιατί έκανε καταγγελία και της το είπαν., Το θέμα είναι, τι θα γίνει. Δηλαδή κάποιος που πάει στη δουλειά του... Είναι πολύ δύσκολο, η αδερφή μου είναι ακόμα σε σοκ, φοβάται να βγει έξω. Είναι και η δουλειά της τέτοια που πρέπει να βγαίνει πολύ πρωί έξω», ανέφερε χαρακτηριστικά η αδελφή του θύματος.

Τα χαρακτηριστικά του «δράκου»

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, πρόκειται για έναν άνδρα γύρω στο 1.65 με 1.70, μελαμψό, αδύνατο και με μαύρα μαλλιά. Ο άνδρας κυκλοφορεί με μία μαύρη τσάντα πλάτης που φέρει ένα λευκό σχεδιάκι (πιθανότατα λογότυπο) και είναι γύρω στα 30.

