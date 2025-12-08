Γιατί μαρινάροντας τα κρέατα μειώνουμε τον κίνδυνο καρκίνου

Ο τρόπος που μαγειρεύετε το κρέας συνδέεται με την εμφάνιση καρκίνου, σύμφωνα με τη γαστρεντερολόγο του Χάρβαρντ και αρθρογράφο της στήλης «Ρωτήστε έναν γιατρό» της Ουάσιγκτον Ποστ, Dr Trisha Pasricha, η οποία προωθεί το μαρινάρισμα, είτε πρόκειται για μοσχάρι, κοτόπουλο ή ψάρι.

Σύμφωνα με τη γιατρό το μαρινάρισμα κρέατος έστω μία ώρα πριν από το μαγείρεμα, μπορεί να να μειώσει σημαντικά τις καρκινογόνες ενώσεις έως και κατά 88%.

Όπως εξηγεί οι μαρινάδες λειτουργούν δημιουργώντας ένα προστατευτικό αντιοξειδωτικό στρώμα, εμποδίζοντας το σχηματισμό αυτών των ενώσεων, κάνοντας το μαγείρεμα των κρεάτων πιο υγιεινό.

Μελέτες δείχνουν ότι πολλές μαρινάδες που διατίθενται στο εμπόριο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με μέλι, έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα.