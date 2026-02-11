Εισροή υδάτων σε ιστιοφόρο με τέσσερις επιβαίνοντες - Επιχείρηση διάσωσης σε εξέλιξη

Προσάραξη και εισροή υδάτων σημειώθηκε λίγο μετά τις 20:00 σε θαλαμηγό σκάφος με σημαία Γαλλίας, στη θαλάσσια περιοχή Ακρωτηρίου Αγίας Μαρίνας Ελαφονήσου, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Στο σκάφος επέβαιναν τέσσερις ημεδαποί, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.

Στο σημείο έσπευσαν ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, δύο ιδιωτικά σκάφη, δύο παραπλέοντα πλοία, καθώς και ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν δυσμενείς, με βορειοδυτικούς ανέμους έντασης 6 έως 7 μποφόρ, γεγονός που δυσχέρανε τις προσπάθειες προσέγγισης και παροχής βοήθειας.

Οι αρμόδιες Αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη της επιχείρησης, ενώ εξετάζονται τα αίτια της προσάραξης.

