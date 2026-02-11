Ανταρκτική: Πρόταση για υποθαλάσσιο τείχος 80 χλμ. με στόχο τη «διάσωση» του παγετώνα Thwaites

Μια φιλόδοξη - και αμφιλεγόμενη - πρόταση μηχανικής εξετάζεται ως πιθανή λύση για την επιβράδυνση της τήξης του παγετώνα Thwaites στην Ανταρκτική, ενός από τους πιο κρίσιμους παγετώνες του πλανήτη. Το σχέδιο προβλέπει την κατασκευή υποθαλάσσιου τείχους μήκους περίπου 80 χιλιομέτρων, με στόχο να εμποδιστεί η είσοδος θερμών θαλάσσιων υδάτων στη βάση του.

Ο Thwaites, γνωστός και ως «παγετώνας της Τελευταίας Κρίσης», θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνος, καθώς η πλήρης κατάρρευσή του θα μπορούσε να αυξήσει τη στάθμη της θάλασσας κατά περισσότερο από μισό μέτρο παγκοσμίως, επηρεάζοντας εκατομμύρια ανθρώπους σε παράκτιες περιοχές.

Το σχέδιο: Ένα υποθαλάσσιο ανάχωμα

Η πρόταση εντάσσεται στο πλαίσιο του Seabed Anchored Curtain Project και προβλέπει την εγκατάσταση ενός τεχνητού φράγματος στον βυθό της θάλασσας. Στόχος του έργου δεν είναι να «σταματήσει» τον παγετώνα, αλλά να περιορίσει τη ροή θερμού νερού που υπονομεύει τη βάση του και επιταχύνει τη διάλυσή του.

Μεταξύ των χαρακτηριστικών που εξετάζονται είναι κινητά τμήματα που θα μπορούν να προσαρμόζονται στις μεταβολές των πάγων και των θαλάσσιων ρευμάτων, υποθαλάσσιοι αισθητήρες για τη συνεχή παρακολούθηση της θερμοκρασίας και της κίνησης, καθώς και ενισχυμένα υλικά ικανά να αντέχουν σε ακραίες πιέσεις και θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν.

Κάθε έτος καθυστέρησης της τήξης θεωρείται κρίσιμο, καθώς προσφέρει πολύτιμο χρόνο στις παράκτιες κοινωνίες να προσαρμοστούν στις επιπτώσεις της ανόδου της στάθμης των ωκεανών.

Κόστος και τεχνικές προκλήσεις

Το κόστος του έργου εκτιμάται στα 50 δισεκατομμύρια ευρώ, γεγονός που το καθιστά ένα από τα πιο φιλόδοξα και δαπανηρά εγχειρήματα μηχανικής που έχουν προταθεί ποτέ.

Η υλοποίηση του έργου θα απαιτούσε θεμελίωση σε μεγάλα θαλάσσια βάθη, χρήση υλικών υψηλής αντοχής στη διάβρωση και ανάπτυξη τεχνολογίας ικανής να λειτουργεί αξιόπιστα σε ακραίες πολικές συνθήκες. Ένα τέτοιο έργο προϋποθέτει διεθνή συνεργασία και σταθερή χρηματοδότηση σε βάθος χρόνου.

Οι αντιρρήσεις των ειδικών

Η πρόταση δεν έχει μείνει χωρίς κριτική, καθώς ορισμένοι επιστήμονες εκφράζουν ανησυχίες για πιθανές απρόβλεπτες συνέπειες, όπως διαταραχές στα θαλάσσια ρεύματα, επιπτώσεις στα τοπικά οικοσυστήματα και τον κίνδυνο τεχνικών αστοχιών σε ένα ιδιαίτερα ασταθές και απαιτητικό περιβάλλον.

Επιπλέον, πολλοί υπογραμμίζουν ότι ακόμη κι αν το τείχος επιβραδύνει την τήξη, δεν υποκαθιστά την ανάγκη δραστικής μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Μια ακραία λύση για μια ακραία κρίση

Ο παγετώνας Thwaites έχει εξελιχθεί σε σύμβολο της κλιματικής κρίσης και της πίεσης για ριζικές λύσεις. Η ιδέα ενός υποθαλάσσιου τείχους 80 χιλιομέτρων αναδεικνύει τόσο τη σοβαρότητα της απειλής όσο και τα ηθικά, οικονομικά και τεχνικά διλήμματα που συνοδεύουν τέτοιες παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας.

Καθώς η υπερθέρμανση του πλανήτη επιταχύνεται, η επιστημονική κοινότητα αναζητά λύσεις που μέχρι πρόσφατα θα θεωρούνταν σενάρια επιστημονικής φαντασίας - με το ερώτημα να παραμένει αν η τεχνολογία μπορεί να κερδίσει χρόνο απέναντι στην κλιματική αλλαγή.

