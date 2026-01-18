Τι έγινε τελικά με τον Ερφάν Σολτάνι; Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ισχυρίζονται ότι εκτελέστηκε τελικά

Μεγάλη αναταραχή επικρατεί στη διεθνή επικαιρότητα τις τελευταίες ώρες από την στιγμή που κυκλοφόρησε η ανεπιβεβαίωτη πληροφορία ότι τελικά ο Ιρανός Ερφάν Σολτάνι ενδέχεται να έχει εκτελεστεί παρά τις περί του αντιθέτου αναφορές των προηγουμένων ημερών.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ «ευχαρίστησε» την ιρανική κυβέρνηση που ακύρωσε «όλες τις προγραμματισμένες εκτελέσεις δι' απαγχονισμού» διαδηλωτών, αφού απείλησε την Τεχεράνη με «σοβαρές επιπτώσεις» εάν συνεχιζόταν η καταστολή των διαδηλώσεων.

H υπόθεση περιπλέκεται από την είδηση που μετέδωσαν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα τη δικαστική εξουσία της χώρας, και συγκεκριμένα ανέφεραν ότι ο Ερφάν Σολτάνι, ο νεαρός Ιρανός που συνελήφθη στις 10 Ιανουαρίου κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων, δεν έχει καταδικαστεί σε θάνατο.

Παρόλα αυτά ο Σολτάνι παραμένει άφαντος και η αγωνία για την τύχη του είναι διάχυτη. Σύμφωνα με ανεξάρτητες δημοσιογραφικές πηγές, των οποίων πάντως οι πληροφορίες δεν είναι επιβεβαιωμένες, σε αντίθεση με όσα δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ και παρά τις ισχυρισμούς αξιωματούχων του ισλαμικού καθεστώτος, φαίνεται -αν υπάρχει αλήθεια σε όλα αυτά- ότι ο πρώτος κρατούμενος διαδηλωτής, Ερφάν Σολτάνι, ο οποίος επρόκειτο να εκτελεστεί στις 13 Ιανουαρίου, εκτελέστηκε πράγματι εκείνη την ημέρα..

Το διαδίκτυο τις τελευταίες ώρες βρίθει αναφορών για εκτέλεση... Μένει να δούμε αν έχει όντως συμβεί το απευκταίο ή βρίσκεται σε εξέλιξη μια στρατηγική πίεσης στις ιρανικές αρχές προκειμένου να δώσουν στοιχεία για την τύχη του.

#Breaking: Contrary to what U.S. President #Trump stated, and despite claims by Islamic regime officials, including Araghchi, it now appears that the first detained protester, Erfan Soltani, who was scheduled to be executed on January 13, was in fact executed on that day.



His… pic.twitter.com/ryVJ5tlzEZ — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) January 17, 2026

بنا به گزارش رسانه های حقوق بشری عرفان سلطانی را کشتند

قابل توجه @realDonaldTrump pic.twitter.com/du5SJKPqCf — عامل آگاهی (@DNA_SHADOW1) January 18, 2026

Apesar das declarações de @realDonaldTrump e das negativas do regime, relatos sugerem que Erfan Soltani — o primeiro manifestante detido, cuja execução estava marcada para 13 de janeiro — foi de fato executado naquele dia.



Desde então, as autoridades impediram que sua família o… pic.twitter.com/VcwOkJtkX1 — Eni Aquino (@ENIAQUINO) January 18, 2026

They have likely murdered him before even taking him to the court. They likely murdered him while he was arrested.#ErfanSoltani #عرفان_سلطانی https://t.co/NsPXG8Etub — ?? Let’s do this.?? (@HayaoMurakami) January 18, 2026

Ποιος είναι ο Ερφάν Σολτάνι ;

Ο Eρφάν Σολτάνι είναι ένας 26χρονος κάτοικος του Φαρντίς, ενός προαστίου του Καράτζ κοντά στην Τεχεράνη. Συνελήφθη στις 10 Ιανουαρίου 2026, για συμμετοχή στις εκτεταμένες διαμαρτυρίες κατά του καθεστώτος Χαμενεΐ. Η υπόθεσή του έχει προσελκύσει τη διεθνή προσοχή καθώς ενδεχομένως είναι ο πρώτος απαγχονισμός που σχετίζεται με το τρέχον κύμα διαδηλώσεων που ξεκίνησε στο τέλος Δεκεμβρίου του 2025.

Σύμφωνα με αναφορές από ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μέσα ενημέρωσης, η οικογένειά του ενημερώθηκε στις 11 Ιανουαρίου ότι είχε καταδικαστεί σε θάνατο. Η εκτέλεση δι' απαγχονισμού είχε προγραμματιστεί για την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026. Οι αρχές φέρονταν να ενημέρωσαν την οικογένεια ότι η ποινή είναι οριστική.

Παραβιάσεις της νόμιμης διαδικασίας

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν αναφέρει σοβαρές παραβιάσεις της νόμιμης διαδικασίας. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Hengaw για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο Σολτάνι στερήθηκε θεμελιωδών νομικών δικαιωμάτων αμέσως μετά τη σύλληψή του. Μεταξύ άλλων δεν είχε νομικό σύμβουλο, του αρνήθηκαν την πρόσβαση σε δικηγόρο, ενώ η οικογένειά του δεν ενημερώθηκε ποια αρχή τον συνέλαβε.

Στην αδερφή του μάλιστα που είναι δικηγόρος, απαγορεύτηκε η πρόσβαση στον φάκελο της υπόθεσής του, ενώ της απαγορεύτηκε να τον εκπροσωπήσει ή να αμφισβητήσει την ποινή.

