Τι έγινε τελικά με τον Ερφάν Σολτάνι; Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ισχυρίζονται ότι εκτελέστηκε τελικά

Ο Σολτάνι παραμένει άφαντος και η αγωνία για την τύχη του είναι διάχυτη

Μεγάλη αναταραχή επικρατεί στη διεθνή επικαιρότητα τις τελευταίες ώρες από την στιγμή που κυκλοφόρησε η ανεπιβεβαίωτη πληροφορία ότι τελικά ο Ιρανός Ερφάν Σολτάνι ενδέχεται να έχει εκτελεστεί παρά τις περί του αντιθέτου αναφορές των προηγουμένων ημερών.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ «ευχαρίστησε» την ιρανική κυβέρνηση που ακύρωσε «όλες τις προγραμματισμένες εκτελέσεις δι' απαγχονισμού» διαδηλωτών, αφού απείλησε την Τεχεράνη με «σοβαρές επιπτώσεις» εάν συνεχιζόταν η καταστολή των διαδηλώσεων.

H υπόθεση περιπλέκεται από την είδηση που μετέδωσαν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα τη δικαστική εξουσία της χώρας, και συγκεκριμένα ανέφεραν ότι ο Ερφάν Σολτάνι, ο νεαρός Ιρανός που συνελήφθη στις 10 Ιανουαρίου κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων, δεν έχει καταδικαστεί σε θάνατο.

Παρόλα αυτά ο Σολτάνι παραμένει άφαντος και η αγωνία για την τύχη του είναι διάχυτη. Σύμφωνα με ανεξάρτητες δημοσιογραφικές πηγές, των οποίων πάντως οι πληροφορίες δεν είναι επιβεβαιωμένες, σε αντίθεση με όσα δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ και παρά τις ισχυρισμούς αξιωματούχων του ισλαμικού καθεστώτος, φαίνεται -αν υπάρχει αλήθεια σε όλα αυτά- ότι ο πρώτος κρατούμενος διαδηλωτής, Ερφάν Σολτάνι, ο οποίος επρόκειτο να εκτελεστεί στις 13 Ιανουαρίου, εκτελέστηκε πράγματι εκείνη την ημέρα..

Το διαδίκτυο τις τελευταίες ώρες βρίθει αναφορών για εκτέλεση... Μένει να δούμε αν έχει όντως συμβεί το απευκταίο ή βρίσκεται σε εξέλιξη μια στρατηγική πίεσης στις ιρανικές αρχές προκειμένου να δώσουν στοιχεία για την τύχη του.

Ποιος είναι ο Ερφάν Σολτάνι ;

Ο Eρφάν Σολτάνι είναι ένας 26χρονος κάτοικος του Φαρντίς, ενός προαστίου του Καράτζ κοντά στην Τεχεράνη. Συνελήφθη στις 10 Ιανουαρίου 2026, για συμμετοχή στις εκτεταμένες διαμαρτυρίες κατά του καθεστώτος Χαμενεΐ. Η υπόθεσή του έχει προσελκύσει τη διεθνή προσοχή καθώς ενδεχομένως είναι ο πρώτος απαγχονισμός που σχετίζεται με το τρέχον κύμα διαδηλώσεων που ξεκίνησε στο τέλος Δεκεμβρίου του 2025.

Σύμφωνα με αναφορές από ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μέσα ενημέρωσης, η οικογένειά του ενημερώθηκε στις 11 Ιανουαρίου ότι είχε καταδικαστεί σε θάνατο. Η εκτέλεση δι' απαγχονισμού είχε προγραμματιστεί για την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026. Οι αρχές φέρονταν να ενημέρωσαν την οικογένεια ότι η ποινή είναι οριστική.

Παραβιάσεις της νόμιμης διαδικασίας

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν αναφέρει σοβαρές παραβιάσεις της νόμιμης διαδικασίας. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Hengaw για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο Σολτάνι στερήθηκε θεμελιωδών νομικών δικαιωμάτων αμέσως μετά τη σύλληψή του. Μεταξύ άλλων δεν είχε νομικό σύμβουλο, του αρνήθηκαν την πρόσβαση σε δικηγόρο, ενώ η οικογένειά του δεν ενημερώθηκε ποια αρχή τον συνέλαβε.

Στην αδερφή του μάλιστα που είναι δικηγόρος, απαγορεύτηκε η πρόσβαση στον φάκελο της υπόθεσής του, ενώ της απαγορεύτηκε να τον εκπροσωπήσει ή να αμφισβητήσει την ποινή.

