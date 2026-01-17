Τραμπ: «Ήρθε η ώρα να αναζητήσουμε νέα ηγεσία στο Ιράν»

Την Τρίτη, ο Τραμπ κάλεσε τους Ιρανούς να συνεχίσουν να διαμαρτύρονται και να «καταλάβουν τους θεσμούς»

Τραμπ: «Ήρθε η ώρα να αναζητήσουμε νέα ηγεσία στο Ιράν»
Τον τερματισμό της 37χρονης διακυβέρνησης του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ στο Ιράν ζήτησε σε συνέντευξή του ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Ήρθε η ώρα να αναζητήσουμε νέα ηγεσία στο Ιράν», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Politico, ενώ οι αιματηρές διαμαρτυρίες για την ανατροπή του καθεστώτος φαίνεται να έχουν σταματήσει.

Χιλιάδες διαδηλωτές σε όλη τη χώρα σκοτώθηκαν τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, γεγονός που ώθησε τον Τραμπ να απειλήσει επανειλημμένα με στρατιωτική επέμβαση.

Την Τρίτη, ο Τραμπ κάλεσε τους Ιρανούς να συνεχίσουν να διαμαρτύρονται και να «καταλάβουν τους θεσμούς», λέγοντας ότι «η βοήθεια είναι καθ' οδόν».

Ωστόσο, την επόμενη μέρα, ο πρόεδρος άλλαξε απότομα πορεία, λέγοντας ότι είχε ενημερωθεί ότι οι δολοφονίες είχαν σταματήσει.

«Η καλύτερη απόφαση που πήρε ποτέ ήταν να μην απαγχονίσει περισσότερους από 800 ανθρώπους πριν από δύο ημέρες», δήλωσε ο Τραμπ το Σάββατο, όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο μιας πιθανής στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ στο Ιράν.

Οι δηλώσεις του αμερικανού προέδρου έρχονται σε συνέχεια της επίθεσης που εξαπέλυσε στο Χ ο Χαμενεΐ κατηγορώντας τον ότι προκάλεσε θύματα, καταστροφές και κατασυκοφάντηση σε βάρος του ιρανικού λαού κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

«Θεωρούμε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ ένοχο λόγω των θυμάτων, των ζημιών και της συκοφαντίας που προκάλεσε στο ιρανικό έθνος», έγραψε ο Χαμενεΐ .

Σε άλλη ανάρτησή του, είπε ότι ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει λανθασμένα τις βίαιες ομάδες ως εκπροσώπους του ιρανικού λαού, χαρακτηρίζοντάς το «μια απαράδεκτη συκοφαντία».

Ο Τραμπ απάντησε ότι η ηγεσία της Τεχεράνης βασίζεται στην καταστολή και τη βία για να διατηρηθεί στην εξουσία. «Αυτό για το οποίο είναι ένοχος, ως ηγέτης μιας χώρας, είναι η πλήρης καταστροφή της χώρας και η χρήση βίας σε επίπεδα που δεν έχουμε ξαναδεί» δήλωσε.

«Για να συνεχίσει να λειτουργεί το κράτος - έστω και σε αυτό το χαμηλό επίπεδο - η ηγεσία θα έπρεπε να επικεντρώνεται στη σωστή διακυβέρνηση της χώρας, όπως κάνω εγώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, και όχι στη δολοφονία χιλιάδων ανθρώπων για να διατηρεί τον έλεγχο».

«Η ηγεσία βασίζεται στον σεβασμό, όχι στον φόβο και τον θάνατο» πρόσθεσε.

Τέλος ο Τραμπ προχώρησε και σε προσωπική επίθεση κατά του ανώτατου ηγέτη του Ιράν και του συστήματος διακυβέρνησης της χώρας. «Πρόκειται για έναν άρρωστο άνθρωπο που θα έπρεπε να διοικεί σωστά τη χώρα του και να σταματήσει να σκοτώνει ανθρώπους» δήλωσε. «Η χώρα του είναι το χειρότερο μέρος για να ζει κανείς στον κόσμο, εξαιτίας της κακής ηγεσίας».

