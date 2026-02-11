Συναγερμός στο Ηράκλειο: Σορός άνδρα εντοπίστηκε στα Καμίνια - Έχει σημάδια από αιχμηρό αντικείμενο

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές στο Ηράκλειο την Τετάρτη (11/02) μετά τον εντοπισμό σορού άνδρα σε παραπήγματα στην περιοχή των Καμινίων, κοντά στην παραλιακή λεωφόρο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα 40 ετών, και έχει σημάδια από αιχμηρό αντικείμενο, αναφέρει η neakriti.gr.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν την υπόθεση, με τα πρώτα στοιχεία να «δείχνουν» ότι ο άνδρας έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, το θύμα ήταν χρήστης ναρκωτικών ουσιών.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και του Λιμενικού.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένεται η ταυτοποίηση του άνδρα και η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης που θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου.

