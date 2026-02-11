Τραγωδία στο Ηράκλειο: 54χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στην παραλία της Παντάνασσας

Παρά την άμεση παροχή πρώτων βοηθειών ο 54χρονος δεν τα κατάφερε

Newsbomb

Τραγωδία στο Ηράκλειο: 54χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στην παραλία της Παντάνασσας
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 54χρονος υπήκοος Μολδαβίας το μεσημέρι της Τετάρτης στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο άτυχος άνδρας κατέρρευσε την ώρα που έβγαινε από τη θάλασσα στην περιοχή της Παντάνασσας.

Σύμφωνα με το cretalive.gr παρά την άμεση παροχή πρώτων βοηθειών και την κινητοποίηση του ΕΚΑΒ, ο 54χρονος δεν τα κατάφερε και εξέπνευσε κατά τη μεταφορά του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί απλώς διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Αποθέωση Μεντιλίμπαρ σε Ισπανία για τα 2 χρόνια στην ομάδα - «Η πιο επιδραστική κίνηση»

16:52ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Άνδρας κυνηγούσε παιδιά με μαχαίρι - Αναζητείται από την αστυνομία

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Βλάβη στον Οδοντωτό - Ακινητοποιήθηκε συρμός με 77 επιβάτες

16:47ΚΟΣΜΟΣ

Οι δασμοί Τραμπ μείωσαν 31% τις εξαγωγές καφέ της Βραζιλίας - Η Γερμανία εκτόπισε τις ΗΠΑ

16:40ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στις ΗΠΑ για παραβίαση του εναέριου χώρου από drones μεξικανικών καρτέλ

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα Πέμπτη και Παρασκευή λόγω θυελλωδών ανέμων - Ποια δρομολόγια ακυρώνονται

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Η ιδανική ώρα για τσίκνισμα την Πέμπτη - Τι λέει ο Τσατραφύλλιας

16:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σπόρτινγκ Λισαβόνας: Κοντά στην επιστροφή ο Ιωαννίδης

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Τα Public αποχαιρετούν τον Γιώργο Γεράρδο

16:27ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις σε Κηφισίας, Ποσειδώνος και Βουλιαγμένης

16:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: «Ναι στον δίαυλο επικοινωνίας με Τουρκία, αλλά χωρίς αυταπάτες»

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Εκτός σχολείου από αύριο η διευθύντρια του 3ου ΕΠΑΛ - Τέσσερις ΕΔΕ σε εξέλιξη

16:17ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Επίθεση κατά διυλυστηρίου στο Βόλγκογκραντ - Βίντεο

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πιάστηκε στα πράσα ο διαρρήκτης που άνοιξε δέκα καταστήματα σε ένα βράδυ

16:15ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη ληστεία στην Καισάρεια: Ένας γάιδαρος το... όχημα διαφυγής

16:10ΚΟΣΜΟΣ

Πιτσιρικάς βγάζει 15.000 τον μήνα με επιχείρηση που έστησε από το δωμάτιό του

16:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Το σύνθημα πρόκρισης του «Δικέφαλου» πριν τη ρεβάνς της Τούμπας

16:07WHAT THE FACT

Είναι τα burger πιο επικίνδυνα από το τσιγάρο; Νέα μελέτη για τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα - Τι πρέπει να γνωρίζετε

16:04ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Γροθιές και πρωτοφανής συμπλοκή δεκάδων βουλευτών με αφορμή την αλλαγή υπουργού Δικαιοσύνης μέσα στο κοινοβούλιο - Δείτε βίντεο

16:00ΚΟΣΜΟΣ

Οικογένεια στην Κίνα έχτισε κτίριο 15 ορόφων μόνο για τα μέλη της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:04ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Γροθιές και πρωτοφανής συμπλοκή δεκάδων βουλευτών με αφορμή την αλλαγή υπουργού Δικαιοσύνης μέσα στο κοινοβούλιο - Δείτε βίντεο

20:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο «Άγιος Παΐσιος» εκτόπισε από την κορυφή του ελληνικού box office τον «Καποδίστρια» - Στα 763.657 εισιτήρια η ταινία του Σμαραγδή

14:38LIFESTYLE

Τραϊάνα Ανανία: Μιλά για την κακοποίηση που δέχτηκε σε μικρή ηλικία - «Θυμάμαι ότι κοιτούσα αλλού»

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Οι βροχές πρόσθεσαν 200 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες μέσα σε 40 ημέρες - Πάνω από 600 εκατ. τα αποθέματα - Γραφήματα

15:52ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: 54χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στην παραλία της Παντάνασσας

15:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE BLOG - Στην Άγκυρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Σε εξέλιξη η συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Αλεξίας Έβερτ για τον σύζυγό της: Οι γιατροί έλεγαν «μην κάνετε πολλές ερωτήσεις»

11:43ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ για βροχές και καταιγίδες - Πού και πότε θα είναι έντονα τα φαινόμενα

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Γιώργος Γεράρδος, ιδρυτής της αλυσίδας Πλαίσιο

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα Πέμπτη και Παρασκευή λόγω θυελλωδών ανέμων - Ποια δρομολόγια ακυρώνονται

12:36ΕΛΛΑΔΑ

Δεν έχουν καθαριστεί τα λεωφορεία της Αττικής εδώ και έναν μήνα – «Αλαλούμ» με τις συμβάσεις του ΟΣΥ

12:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γιώργος Γεράρδος: Η «Πλαίσιο» αποχαιρετά τον ιδρυτή της - «Καινοτόμος, διορατικός και ανθεκτικός»

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Ένοπλη επίθεση σε σχολείο στον Καναδά: 18χρονος μαθητής ο «μακελάρης» - Πληροφορίες ότι σκότωσε την μητέρα και τον αδελφό του

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Βλάβη στον Οδοντωτό - Ακινητοποιήθηκε συρμός με 77 επιβάτες

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Πώς μια οχιά επιτίθεται πιο γρήγορα από ότι μπορεί να αντιδράσει ένας άνθρωπος

15:34LIFESTYLE

Τζένιφερ Άνιστον: Έγινε 57 ετών, η ελληνική καταγωγή, τα Φιλαράκια και το μυστικό της σιλουέτας της

15:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν: Ο πρώτος διάλογος - Το χαμόγελο του Τούρκου προέδρου

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Η ιδανική ώρα για τσίκνισμα την Πέμπτη - Τι λέει ο Τσατραφύλλιας

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Η πρώτη ανάρτηση της Μαρέβας Μητσοτάκη - «Eυχαριστώ το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΚΑΤ»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 11 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ