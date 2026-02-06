Αναστάτωση στην Ερμού: Έπεσε γυψοσανίδα από κτίριο - Τραυματίστηκε διερχόμενη γυναίκα

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Παρασκευής στην οδό Ερμού όταν γυψοσανίδα έπεσε από κτίριο και τραυμάτισε διερχόμενη.

Ειδικότερα, όλα συνέβησαν στον κεντρικό δρόμο της Αθήνας στις 11:45, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών που πραγματοποιούνταν σε κτίριο στον αριθμό 42, έπεσε γυψοσανίδα από τον δεύτερο όροφο.

Εκείνη τη στιγμή, από το σημείο περνούσε πεζή μία γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Από το Α.Τ. Ακροπόλεως προσήχθη ένας εργάτης.

