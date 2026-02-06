Αναστάτωση στην Ερμού: Έπεσε γυψοσανίδα από κτίριο - Τραυματίστηκε διερχόμενη γυναίκα
Κατά τη διάρκεια εργασιών που πραγματοποιούνταν σε κτίριο, έπεσε γυψοσανίδα από τον δεύτερο όροφο
Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Παρασκευής στην οδό Ερμού όταν γυψοσανίδα έπεσε από κτίριο και τραυμάτισε διερχόμενη.
Ειδικότερα, όλα συνέβησαν στον κεντρικό δρόμο της Αθήνας στις 11:45, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών που πραγματοποιούνταν σε κτίριο στον αριθμό 42, έπεσε γυψοσανίδα από τον δεύτερο όροφο.
Εκείνη τη στιγμή, από το σημείο περνούσε πεζή μία γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Από το Α.Τ. Ακροπόλεως προσήχθη ένας εργάτης.
