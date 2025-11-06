Πόρτο Ράφτη: Σοβάς έπεσε σε κεφάλια μαθητών - «Είχε γίνει έλεγχος από τον ΟΑΣΠ», λέει η αντιδήμαρχος

Στιγμές ανησυχίας εκτυλίχθηκαν στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Πόρτο Ράφτη την Τετάρτη το μεσημέρι, όταν μεγάλο κομμάτι σοβά αποκολλήθηκε από το ταβάνι μιας αίθουσας και έπεσε στα κεφάλια δύο μαθητών. Ευτυχώς, τα παιδιά τραυματίστηκαν ελαφρά και η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση στο Facebook, οι γονείς των μαθητών αναμένουν τις ιατρικές διαγνώσεις.

Αμέσως μετά το περιστατικό, ειδοποιήθηκε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου, η οποία ξεκίνησε τον πρώτο έλεγχο στο σχολικό κτίριο. Όπως επισημαίνει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Κώστας Σωτηρίου», κατά την προσεκτικότερη επιθεώρηση των αιθουσών παρατηρήθηκαν εκτεταμένα σημεία υγρασίας, τα οποία είχαν εντοπιστεί και σε προηγούμενη σχολική χρονιά. Ο Σύλλογος τονίζει την ανάγκη για συστηματικό τεχνικό έλεγχο σε όλες τις αίθουσες, με πιστοποίηση ότι οι επισκευές θα ολοκληρωθούν πριν επιστρέψει ξανά ο μαθητικός πληθυσμός.

Παρά το γεγονός ότι υπήρξαν ενδείξεις παλαιότερης υγρασίας, η Μένη Βαμποράκη, αντιδήμαρχος Παιδείας, μιλώντας στο Newsbomb, ανέφερε ότι πρόκειται για ένα περιστατικό που συμβαίνει για πρώτη φορά. Όπως τόνισε, το σχολείο είχε περάσει έλεγχο μόλις την προηγούμενη εβδομάδα από τον ΟΑΣΠ, ο οποίος διαβεβαίωσε τη διευθύντρια ότι δεν διατρέχει κανένας κίνδυνος. «Δεν υπήρχε κάτι που μπορούσαμε να δούμε με γυμνό μάτι, υγρασία ή κάτι αντίστοιχο», πρόσθεσε.





Ολόκληρη η ανάρτηση:

«1ο Δημοτικό Σχολείο Πόρτο Ράφτη: σοβάδες σε κεφάλια μαθητών! Τα ταβάνια πέφτουν στα σχολεία μας από την κρατική αδιαφορία και υποχρηματοδότηση

Τετάρτη 5/11/25. Κατάρρευση ταβανιού σε σχολική αίθουσα στο 1ο ΔΣ Πόρτο Ράφτη κατά τη διάρκεια λειτουργίας του ολοήμερου σχολείου. Εντελώς ξαφνικά αποκολλήθηκε μεγάλο κομμάτι σοβά του ταβανιού σχολικής αίθουσας. Μέρος αυτού έπεσε στα κεφάλια 2 μικρών μαθητών με συνέπεια να υπάρχουν εκδορές στο πρόσωπο και τις πλάτες τους. Αναμένουμε από τους γονείς ιατρική διάγνωση.

27/10/25 είχε γίνει έλεγχος από τον ΟΑΣΠ όπου υπήρξαν διαβεβαιώσεις ότι όλα ήταν καλά!!

Από τη σχολική μονάδα ειδοποιήθηκε άμεσα η τεχνική επιτροπή του Δήμου και γίνεται ήδη ένας πρώτος τεχνικός έλεγχος.

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου εξετάζοντας προσεκτικότερα όλες τις αίθουσες του ορόφου παρατήρησαν εκτεταμένα σημεία υγρασίας τα οποία άλλωστε έχουν αναφέρει από προηγούμενη σχολική χρονιά.

Είναι σαφές ότι είναι αναγκαίος συστηματικός τεχνικός έλεγχος σε όλες τις αίθουσες με πιστοποίηση ότι αυτά θα αντιμετωπιστούν πριν φιλοξενήσουν και πάλι τον μαθητικό πληθυσμό.

Απαιτούμε έλεγχο, άμεση αποκάλυψη όλων των σημείων της οροφής που εγκυμονούν υγρασίες ή άλλες φθορές με πιστοποίηση για την ασφάλεια παιδιών και εκπαιδευτικών.

Είναι επικίνδυνη και εγκληματική η απαξίωση των σχολικών υποδομών και η λογική του κόστους μέσα από την οποία αντιμετωπίζονται οι ανάγκες συντήρησης και ασφάλειας των σχολείων.

Αυτά είναι μέρος μόνο της «αξιολόγησης» που γίνεται κάθε μέρα στη κυβερνητική πολιτική. Αυτά τα μεγάλα προβλήματα επιχειρεί να συγκαλύψει η κυβέρνηση και το υπουργείο Παιδείας στοχοποιώντας τους εκπαιδευτικούς που αγωνίζονται για ένα σχολείο σύγχρονο, ασφαλές, δημόσιο και δωρεάν που θα μορφώνει και δε θα εξοντώνει.

Τώρα να σταματήσουν να παίζουν με τις ζωές μας. Να πάρουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ολόπλευρη μόρφωση των μαθητών/τριων και την προστασία της υγείας και της ζωής τους».

