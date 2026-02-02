Κακοκαιρία: Η θάλασσα βγήκε στη στεριά στους Λειψούς – Ισχυρή καταιγίδα έπληξε το νησί

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν χθες Κυριακή 1η Φεβρουαρίου τα Δωδεκάνησα, προκάλεσαν προβλήματα στο νησί των Λειψών.

Η πρωτοφανής καταιγίδα που χτύπησε το νησί, έβγαλε τη θάλασσα στη στεριά, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν ζημιές και έγινε ένα με τη στεριά.

Ο Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγγος σε ανάρτησή του επισημαίνει ότι το φαινόμενο της παλίρροιας σε συνδυασμό με την καταιγίδα δυσκόλευε τη διαφυγή του νερού.

Αναλυτικά αναφέρει:

«Πρωτοφανής η καταιγίδα που έπληξε χθες το νησί μας η οποία σε συνδυασμό με το περιοδικό φαινόμενο της παλίρροιας (πλημμυρίδα) που δυσκόλευε τη διαφυγή του νερού της βροχής προς τη θάλασσα, καθιστούσε πολύ πιο επικίνδυνο το φαινόμενο, παρόλα αυτά καταφέραμε να το αντιμετωπίσουμε χωρίς να γίνουν ζημιές», επισημαίνει στην ανάρτησή του ο Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγγος.

Διαβάστε επίσης