Θεσσαλονίκη: Διασώστες του ΕΚΑΒ έσωσαν 61χρονο που έπαθε ανακοπή
Στο σημείο βρέθηκαν συνολικά έξι Διασώστες και έναν ιατρός του ΕΚΑΒ, και στον 61χρονο ασθενή εφαρμόστηκε άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση
Σωτήρια αποδείχθηκε η άμεση επέμβαση των διασωστών του ΕΚΑΒ σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης, όπου σήμερα το απόγευμα ένας 61χρονος υπέστη καρδιακή ανακοπή.
Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ -2 Θεσσαλονίκης, στο σημείο έφτασαν δυνάμεις ταχείας επέμβασης με μοτοσικλέτα και όχημα μικρού όγκου (smart), καθώς και συμβατικό ασθενοφόρο, όπου εφαρμόστηκε άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση με εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρωτόκολλα διαχείρισης καρδιακής ανακοπής. Στο σημείο βρέθηκαν συνολικά έξι Διασώστες και έναν ιατρός του ΕΚΑΒ.
Ο ασθενής ανατάχθηκε και η αντιμετώπιση συνεχίστηκε με τη συνδρομή της Κινητής Ιατρικής Μονάδας του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης. Εν συνεχεία, διακομίστηκε στο εφημερεύον Νοσοκομείο για περαιτέρω κλινική εκτίμηση και αντιμετώπιση.