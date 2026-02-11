Τρίπολη: «Κατέβηκε» το άγαλμα του Κολοκοτρώνη από την πλατεία Άρεως - Βίντεο

Πολύωρη ήταν η επιχείρηση μετακίνησης του αδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη από το βάθρο του στην πλατεία Άρεως στην Τρίπολη.

Η επιχείρηση ξεκίνησε το πρωί της Τετάρτης (11/02) και ολοκληρώθηκε λίγα λεπτά πριν απο τις 6 με το βάθρο να μένει κενό και το άλογο του Γέρου να «πατά» στο έδαφος έπειτα από 55 χρόνια.

Το άγαλμα θα μεταφερθεί σε κλειστό χώρο στη βιομηχανική περιοχή της αρκαδικής πρωτεύουσας προκειμένου να συντηρηθεί. Η αυτοψία και ο έλεγχος που έγινε απο ειδικούς κατέδειξε σοβαρά προβλήματα που δημιουργούσαν συνθήκες επικίνδυνες ακόμα και για την στατικότητά του. Ο αδριάντας είχε τοποθετηθεί το 1973, όταν έγιναν και τα αποκαλυπτήριά του, και έκτοτε δεν είχε συντηρηθεί ποτέ.

Σαφές χρονοδιάγραμμα επιστροφής και επανατοποθέτησης δεν υπάρχει, όπως έχει δηλώσει ο επικεφαλής γλύπτης θα πρέπει το άγαλμα να ελεγχθεί και εσωτερικά κι αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος και καθοριστούν οι εργασίες που πρέπει να γίνουν τότε θα οριοθετηθεί και το χρονικό πλαίσιο ολοκλήρωσής τους.

*Με πληροφορίες από patrisnews.com