Η Φιόνα, το «πιο μοναχικό πρόβατο της Βρετανίας» έγινε μητέρα για πρώτη φορά σε δίδυμα

Η ιστορία της Φιόνα, μιας προβατίνας που χαρακτηρίστηκε «το πιο μοναχικό πρόβατο της Βρετανίας» είχε συγκινήσει, όταν διασώθηκε από έναν γκρεμό στα Highlands της Σκωτίας το 2023.

Εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 2021 από έναν καγιάκερ και δύο χρόνια αργότερα οργανώθηκε επιχείρηση διάσωσής της και στη συνέχεια τέθηκε υπό τη φροντίδα του αγροκτήματος Ντάλσκον στο Ντάμφρις.

Το αγρόκτημα είπε ότι τώρα αντάλλαξε τον τίτλο της με την «καλύτερη μητέρα στον κόσμο», αφότου γέννησε δύο υγιή αρνιά - ένα αρσενικό κι ένα θηλυκό - το βράδυ της Τρίτης.

Ο διευθυντής της φάρμας Μπεν Μπεστ, δήλωσε στο Sky News ότι ένας κτηνίατρος ήταν εκεί για να τη βοηθήσει και έκτοτε έχει προσαρμοστεί στον νέο της ρόλο εκπληκτικά καλά μετά τον εννιάωρο τοκετό της.

Η Φιόνα δεν ήταν σε άριστη κατάσταση όταν έφτασε στο Ντάμφρις και ήταν επίσης σημαντικά υπέρβαρη.

Περίπου δύο χρόνια αργότερα, ελήφθη η απόφαση ότι ήταν αρκετά καλά για να γεννήσει.

Η απόφαση δεν ήταν εύκολη για τους ιδιοκτήτες της φάρμας, όπως αποκάλυψαν, αλλά στο τέλος θεωρούν πως έκαναν το σωστό, και θα απολαύσει τη δική της οικογένεια και συντροφικότητα στο μέλλον.

Ο ιδιοκτήτης παραδέχθηκε ότι η πίεση στο εγχείρημα ήταν «έντονη» τους τελευταίους πέντε μήνες, ειδικά καθώς τα «μάτια όλου του κόσμου» παρακολουθούσαν.

«Ήταν φρικτό - ήταν σαν χύτρα ταχύτητας όλη την ώρα απλώς φροντίζοντας να είναι καλά».

«Την βλέπεις ξαπλωμένη σε μια περίεργη στάση και σκέφτεσαι "ωχ όχι, είναι καλά;" και διατηρείς τα επίπεδα ενέργειάς της υψηλά και φροντίζεις να έχει την καλύτερη δυνατή υγεία για να ξεκινήσει η γέννα.»

«Και τώρα που το βλέπω, τώρα που γέννησε τα αρνιά, η εγκυμοσύνη της ήταν απίστευτα απλή. Τα πήγε περίφημα. Δεν υπήρχαν απολύτως κανένα πρόβλημα.»

Η Φιόνα πήρε το όνομά της από τη σύζυγό του Σρεκ, του γνωστού χαρακτήρα κινουμένων σχεδίων της ομώνυμης ταινίας