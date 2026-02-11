Σφοδρή κακοκαιρία σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά: Χωρίς ακτοπλοϊκή σύνδεση

Σφοδρό κύμα κακοκαιρίας πλήττει Ζάκυνθο και Κεφαλονιά με αποτέλεσμα να διακοπεί η ακτοπλοϊκή σύνδεση των δύο νησιών με την Κυλλήνη.

Βροχές και καταιγίδες πλήττουν από το απόγευμα της Τετάρτης την Ζάκυνθο και τη Δυτική Ελλάδα. Παράλληλα έχουν σημειωθεί βλάβες στην ηλεκτροδότηση ορισμένων περιοχών στο νησί.

Αναλυτικότερα, δεν εκτελέστηκαν τα δρομολόγια από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη στις 18:30 και από Πόρο προς Κυλλήνη στις 19:30! Αναμένεται να μην γίνουν τα δρομολόγια από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο στις 20:30 και Κυλλήνη προς Πόρο στις 21:45.

Καιρός: Απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα Πέμπτη και Παρασκευή λόγω θυελλωδών ανέμων

Αρχείου - Eurokinissi

Απαγορευτικό απόπλου θα τεθεί σε ισχύ για το λιμάνι της Ραφήνας την Πέμπτη, 12 και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, λόγω των ισχυρών ανέμων που θα πνέουν, εξαιτίας της κακοκαιρίας που αναμένεται.

Απαγορευτικό απόπλου αλλά και τροποποιήσεις θα ισχύσουν:

- Για το δρομολόγιο από Ραφήνα (07:50) προς Άνδρο, Τήνο, Μύκονο με το «ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΙΝ» και δεν θα πραγματοποιηθεί επιστροφή.

- Για το πλοίο «ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π» τα δρομολόγια της Πέμπτης (12/2) και της Παρασκευής (13/2) τροποποιούνται ως εξής:

Πέμπτη (12/2) από Μύκονο ώρα 07:35 για Τήνο-Άνδρο-Ραφήνα θα εκτελεστεί με αναθεωρημένο ωράριο ως εξής:

Από Μύκονο στις 10:00 για Τήνο (ΑΦ ΑΝ) 1035-1050, Άνδρο 1225- 1240 Ραφήνα άφιξη στις 14:40.

Τα δρομολόγια που θα ακυρωθούν

Ακυρώνονται τα εξής δρομολόγια:

Πέμπτη 12/2 από Ραφήνα για Άνδρο-Τήνο-Μύκονο ώρα 17:30. Παρασκευή (13/2) από Μύκονο 07:35 για Τήνο-Άνδρο-Ραφήνα.

Πάντως την Παρασκευή (13/2) το δρομολόγιο από Ραφήνα ώρα 17:30 για Άνδρο-Τήνο- Μύκονο θα εκτελεστεί κανονικά.