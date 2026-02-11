ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: LIVE ο σπουδαίος ημιτελικός για το Κύπελλο Ελλάδας

Δείτε LIVE την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός για το δεύτερο εισιτήριο στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. 

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: LIVE ο σπουδαίος ημιτελικός για το Κύπελλο Ελλάδας
Με προβάδισμα πρόκρισης μπαίνει στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ, αφού το γκολ-πέναλτι του Γιώργου Γιακουμάκη (67’) έκανε τη διαφορά την περασμένη εβδομάδα στη Λεωφόρο (0-1) κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Οι «ασπρόμαυροι» κέρδισαν ήδη μια φορά τους «πράσινους» στη Θεσσαλονίκη, με 2-0 λίγο πριν τα Χριστούγεννα για τη Super League, ενώ το αντίστοιχο ματς στο «Απόστολος Νικολαΐδης» είχε βρει νικήτρια την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Ισπανός είδε τους παίκτες του να φεύγουν θριαμβευτές από τον Πειραιά κερδίζοντας με 1-0 τον Ολυμπιακό την Κυριακή (8/2) και σίγουρα η ψυχολογία ανέβηκε σημαντικά. Από την πλευρά της, η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου έμεινε στο 0-0 με τον Άρη στου Χαριλάου, ισοπαλία που ήταν η πρώτη στα 11 πιο πρόσφατα ματς σε Ελλάδα και Ευρώπη (εννέα νίκες και η ήττα με 4-2 από τη Λιόν στη Γαλλία, τα υπόλοιπα).

Δείτε LIVE την εξέλιξη στην αναμέτρηση ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός:

