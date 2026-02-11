ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Κατέθεσαν λουλούδια και στεφάνι οι «πράσινοι» στη μνήμη των «αετόπουλων»
ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Στεφάνι και λουλούδια μπροστά στη Θύρα 4 κατέθεσαν πριν τη σέντρα οι «πράσινοι», στη μνήμη των επτά αετόπουλων που έχασαν τραγικά τη ζωή τους στη Ρουμανία.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Οι «πράσινοι» δεν ξέχασαν τους αδικοχαμένους φίλους του Δικεφάλου που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στους δρόμους της Ρουμανίας.
Πριν την έναρξη της ρεβάνς της Τούμπας, σύσσωμη η αποστολή του Παναθηναϊκού βρέθηκε μπροστά στη Θύρα 4, προκειμένου να καταθέσουν στεφάνι και λουλούδια στη μνήμη των αετόπουλων.
Η κίνηση αυτή χειροκροτήθηκε από όλο το γήπεδο της Τούμπας, δείχνοντας για μία ακόμα φορά πως ο αθλητισμός ενώνει και ο θάνατος δεν έχει χρώματα.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:24 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Τουρκία: Η ανάρτηση Ερντογάν για τη συνάντηση με Μητσοτάκη
20:47 ∙ ΚΥΠΡΟΣ
Κύπρος: Εγκρίθηκε το αμυντικό σχέδιο για το SAFE
20:01 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: LIVE ο σπουδαίος ημιτελικός για το Κύπελλο Ελλάδας
15:37 ∙ LIFESTYLE