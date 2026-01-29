Προειδοποίηση Τραμπ προς το Ιράν «Τελειώνει ο χρόνος σας» - Συμφωνία για τα πυρηνικά ή επίθεση

Ο Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν ότι «ο χρόνος τελειώνει» για μία νέα συμφωνία για τα πυρηνικά, καθώς οι ΗΠΑ ενισχύουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις στον Κόλπο. Οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες «με τα δάχτυλα στη σκανδάλη» απαντάει η Τεχεράνη

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Προειδοποίηση Τραμπ προς το Ιράν «Τελειώνει ο χρόνος σας» - Συμφωνία για τα πυρηνικά ή επίθεση

Eικόνα από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ δείχνει ναύτες να προετοιμάζουν ένα Boeing EA-18G Growler στο κατάστρωμα του αεροπλανοφόρου Nimitz USS Abraham Lincoln στον Ινδικό Ωκεανό στις 21 Ιανουαρίου 2026

US Navy
Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι «ο χρόνος τελειώνει» για να διαπραγματευτεί μια συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα, μετά τη σταθερή συσσώρευση αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στον Κόλπο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι μια «τεράστια αρμάδα» «κινείται γρήγορα, με μεγάλη δύναμη, ενθουσιασμό και σκοπό» προς το Ιράν, αναφερόμενος σε έναν μεγάλο αμερικανικό ναυτικό στόλο.

Απαντώντας, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσί, δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας είναι έτοιμες «με τα δάχτυλα στη σκανδάλη» να «ανταποδώσουν άμεσα και δυναμικά» σε οποιαδήποτε επιθετικότητα από ξηράς ή θάλασσα. Το Ιράν επιμένει ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα είναι απολύτως ειρηνικό και έχει επανειλημμένα αρνηθεί τις κατηγορίες των ΗΠΑ και των συμμάχων τους ότι επιδιώκει να αναπτύξει πυρηνικά όπλα.

Η τελευταία προειδοποίηση του Τραμπ έρχεται μετά την υπόσχεσή του ότι η Ουάσινγκτον θα παρέμβει για να βοηθήσει όσους εμπλέκονται στην βάναυση και άνευ προηγουμένου καταστολή των διαδηλώσεων στη χώρα στις αρχές αυτού του μήνα. Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν μετά από μια απότομη πτώση της αξίας του ιρανικού νομίσματος, αλλά γρήγορα εξελίχθηκαν σε κρίση για τους κληρικούς ηγέτες της χώρας. «Η βοήθεια έρχεται», είπε ο Τραμπ, προτού αλλάξει γνώμη λίγο μετά και πει ότι είχε ενημερωθεί από έγκυρη πηγή ότι οι εκτελέσεις διαδηλωτών είχαν σταματήσει.

Το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων για τους ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων (HRANA) αναφέρει ότι έχει επιβεβαιώσει τη δολοφονία περισσότερων από 6.301 ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων 5.925 διαδηλωτών, από την έναρξη των ταραχών στο τέλος Δεκεμβρίου.Το HRANA αναφέρει ότι διερευνά επίσης άλλους 17.000 αναφερόμενους θανάτους παρά το κλείσιμο του διαδικτύου μετά από σχεδόν τρεις εβδομάδες.

Μια άλλη ομάδα, η Ιρανική Οργάνωση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (IHR) με έδρα τη Νορβηγία, προειδοποίησε ότι ο τελικός αριθμός των νεκρών θα μπορούσε να ξεπεράσει τις 25.000.

Ετοιμάζονται οι ΗΠΑ να χτυπήσουν το Ιράν;

Τα τελευταία σχόλια του Τραμπ για το Ιράν φάνηκαν να επικεντρώνονται περισσότερο στο πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας. «Ας ελπίσουμε ότι το Ιράν θα «προσέλθει γρήγορα στο τραπέζι» και θα διαπραγματευτεί μια δίκαιη και ισότιμη συμφωνία - Όχι πυρηνικά όπλα», έγραψε στο Truth Social.

Είπε ότι η ναυτική δύναμη στον Κόλπο ήταν μεγαλύτερη από αυτήν που έστειλε στη Βενεζουέλα πριν οι αμερικανικές δυνάμεις συλλάβουν τον πρώην ηγέτη της χώρας Νικολάς Μαδούρο . Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι αυτή η δύναμη ήταν «έτοιμη, πρόθυμη και ικανή να εκπληρώσει γρήγορα την αποστολή της, με ταχύτητα και βία, εάν χρειαστεί».

Αναφερόμενος στις αμερικανικές επιθέσεις σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις τον περασμένο Ιούνιο, οι οποίες εξαπολύθηκαν κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου του Ιράν με το Ισραήλ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ προειδοποίησε: «Η επόμενη επίθεση θα είναι πολύ χειρότερη! Μην το κάνετε να συμβεί ξανά».

Μιλώντας στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας την Τετάρτη, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι το ιρανικό «καθεστώς είναι πιθανώς πιο αδύναμο από ποτέ». «Δεν έχουν τρόπο να αντιμετωπίσουν τα βασικά παράπονα των διαδηλωτών, δηλαδή ότι η οικονομία τους βρίσκεται σε κατάρρευση», είπε ο Ρούμπιο. Πρόσθεσε: «Αυτό που βλέπετε τώρα είναι η ικανότητα να αναπτυχθούμε μέσα στην περιοχή για να αμυνθούμε ενάντια σε αυτό που θα μπορούσε να αποτελέσει ιρανική απειλή εναντίον του προσωπικού μας».

Απαντώντας στην τελευταία προειδοποίηση του Τραμπ, ο Αραγτσί δήλωσε: «Το Ιράν ανέκαθεν επικροτούσε μια αμοιβαία επωφελή, δίκαιη και ισότιμη πυρηνική συμφωνία - σε ισότιμη βάση και απαλλαγμένη από εξαναγκασμό, απειλές και εκφοβισμό - η οποία διασφαλίζει τα δικαιώματα του Ιράν στην ειρηνική πυρηνική τεχνολογία και εγγυάται κανένα πυρηνικό όπλο». «Τέτοια όπλα δεν έχουν θέση στους υπολογισμούς μας για την ασφάλεια και ποτέ δεν έχουμε επιδιώξει να τα αποκτήσουμε», πρόσθεσε.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γαριμπαμπάντι, δήλωσε ότι δεν βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, παρά τις «ανταλλαγές μηνυμάτων».

H στρατιωτική ανάπτυξη των ΗΠΑ στο Ιράν

gulf.jpg

Χρησιμοποιώντας εργαλεία ανοιχτού κώδικα, το BBC Verify μπόρεσε να παρακολουθήσει ορισμένες από τις πρόσφατες αναπτύξεις των ΗΠΑ στην περιοχή, με δορυφορικές εικόνες να δείχνουν ότι τουλάχιστον 15 μαχητικά αεροσκάφη έφτασαν στην αεροπορική βάση Muwaffaq της Ιορδανίας. Έχει επίσης σημειωθεί αύξηση στον αριθμό των αεροσκαφών που φτάνουν σε βάσεις στην Ιορδανία, το Κατάρ και το Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό.

Το BBC Verify έχει εντοπίσει δεκάδες αεροσκάφη μεταφοράς φορτίου και αεροσκάφη ανεφοδιασμού να φτάνουν στη Μέση Ανατολή, ενώ drones και κατασκοπευτικά αεροσκάφη P-8 Poseidon έχουν θεαθεί στην πλατφόρμα παρακολούθησης FlightRadar24 να επιχειρούν κοντά στον ιρανικό εναέριο χώρο.

Μια ναυτική «αρμάδα», όπως την αποκάλεσε ο Τραμπ, με επικεφαλής το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln έχει επίσης φτάσει στη Μέση Ανατολή, επιβεβαίωσε αξιωματούχος της άμυνας των ΗΠΑ στο BBC Verify.

Τη Δευτέρα, το FlightRadar24 εθεάθη να παρακολουθεί ένα αεροσκάφος Osprey να προσγειώνεται στο Ομάν, αφού έφυγε από μια υπεράκτια τοποθεσία στον Κόλπο, γεγονός που υποδηλώνει ότι το Lincoln θα μπορούσε να επιχειρεί κάπου κοντά.

«Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, οι ΗΠΑ έχουν αυξήσει τα ναυτικά και εναέρια μέσα τους στην περιοχή, ενισχύοντας σημαντικά την περιφερειακή τους θέση», δήλωσε η Μέγκαν Σάτκλιφ, κύρια αναλύτρια στην εταιρεία συμβούλων κινδύνου Sibylline. Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι τουλάχιστον δύο αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων των ΗΠΑ και τρία πολεμικά πλοία βρίσκονται αγκυροβολημένα στο Μπαχρέιν εδώ και αρκετούς μήνες.

Εν τω μεταξύ, η Τεχεράνη έχει αναπτύξει το IRIS Shahid Bagheri - ένα πλοίο μεταφοράς μη επανδρωμένων αεροσκαφών που τέθηκε σε υπηρεσία πέρυσι - ακριβώς στα ανοικτά των ιρανικών ακτών, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες.

iran.jpg

To Iris Shahid Bagheri

Σύμφωνα με την πυρηνική συμφωνία του 2015 με τις παγκόσμιες δυνάμεις, το Ιράν δεν επιτρεπόταν να εμπλουτίσει ουράνιο σε καθαρότητα άνω του 3,67% - το επίπεδο που απαιτείται για καύσιμο για εμπορικούς πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής - και δεν επιτρεπόταν να πραγματοποιήσει οποιονδήποτε εμπλουτισμό στο εργοστάσιό του στο Φόρντο για 15 χρόνια.

Ωστόσο, ο Τραμπ εγκατέλειψε τη συμφωνία κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του το 2018, λέγοντας ότι δεν έκανε πολλά για να σταματήσει μια πορεία προς μια βόμβα, και επανέφερε τις κυρώσεις των ΗΠΑ, οι οποίες παρέλυσαν την ιρανική οικονομία.

Η Τεχεράνη ανταπέδωσε παραβιάζοντας ολοένα και περισσότερο τους περιορισμούς που απορρέουν από τη συμφωνία, ιδίως εκείνους που σχετίζονται με την παραγωγή εμπλουτισμένου ουρανίου, το οποίο χρησιμοποιείται για την κατασκευή καυσίμου αντιδραστήρων αλλά και πυρηνικών όπλων.

Αμερικανοί αξιωματούχοι, τους οποίους επικαλούνται αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, δήλωσαν ότι το Ιράν πρέπει να σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου, να περιορίσει το πυραυλικό του πρόγραμμα και να σταματήσει να υποστηρίζει ομάδες-πληρεξούσιους στη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο μιας νέας πυρηνικής συμφωνίας.

Η τελευταία φορά που οι ΗΠΑ ανέλαβαν δράση εναντίον ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων ήταν ο Ιούνιος του περασμένου έτους, όταν στοχοποίησαν τρεις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου στο Ιράν : το Φόρντο, το Νατάνζ και το Ισφαχάν.

Iran Mideast Wars

H εγκατάσταση εμπλουτισμού oυρανίου Fordo στο Ιράν, στις 29 Ιουνίου 2025

Maxar Technologies via AP

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στη συνέχεια ότι η επιχείρηση - με την κωδική ονομασία «Σφυρί Μεσονυχτίου» - είχε ανατρέψει σημαντικά την προοπτική της Τεχεράνης να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα. Ωστόσο, ο Χασάν Αμπεντίνι, αναπληρωτής πολιτικός διευθυντής του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα του Ιράν, ισχυρίστηκε ότι η χώρα «δεν υπέστη σοβαρό πλήγμα επειδή τα υλικά είχαν ήδη απομακρυνθεί» από τις εγκαταστάσεις.

Σε αντίποινα, το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους σε αμερικανική στρατιωτική βάση στο Κατάρ - μια επίθεση που ο Τραμπ χαρακτήρισε «πολύ αδύναμη» και «αναμενόμενη».

