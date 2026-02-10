Ινδονησία: Έτοιμη να στείλει ως και 8000 στρατιώτες στη Γάζα

Ινδονήσιοι στρατιώτες της Στρατηγικής Διοίκησης Εφέδρων του Στρατού παρελαύνουν κατά τη διάρκεια τελετής για τον εορτασμό της 80ής επετείου των Ινδονησιακών Ένοπλων Δυνάμεων στην Τζακάρτα την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025.

Η Ινδονησία προετοιμάζεται για την πιθανή ανάπτυξη 5.000 έως 8.000 στρατιωτών στη Γάζα στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα ο αρχηγός του επιτελείου στρατού της χώρας, Maruli Simanjuntak, μετά από συνάντηση ασφαλείας με τον Ινδονήσιο Πρόεδρο Prabowo Subianto στην Τζακάρτα.

Ο Maruli τόνισε ότι οι λεπτομέρειες σχετικά με τη δύναμη και την τοποθεσία ανάπτυξης εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεων, αλλά σημείωσε ότι μια ταξιαρχία προετοιμάζεται για να βοηθήσει το «Συμβούλιο Ειρήνης» (Board of Peace) του Τραμπ.

Η Ινδονησία, το πολυπληθέστερο μουσουλμανικό έθνος στον κόσμο, είναι μεταξύ των χωρών με τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συζητήσει σχέδια για μια Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης (ISF) στη Γάζα.

Ο ρόλος της ειρηνευτικής δύναμης

Βάσει του ειρηνευτικού σχεδίου του Τραμπ για τη Γάζα, το πρώτο στάδιο του οποίου τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο, η ISF έχει ως αποστολή την παροχή ασφάλειας στη Λωρίδα, αντικαθιστώντας σταδιακά τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF), οι οποίες ελέγχουν επί του παρόντος το 53% του θύλακα. Η Χαμάς, που ελέγχει την υπόλοιπη Γάζα, καλείται να αφοπλιστεί, αν και η οργάνωση δεν έχει δείξει τέτοια πρόθεση, γεγονός που δυσκολεύει την εξεύρεση χωρών που θα προσφερθούν εθελοντικά για την ISF. Επικεφαλής της δύναμης θα είναι ο Υποστράτηγος Jasper Jeffers της Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ.

Ο Maruli ανέφερε ότι οι προετοιμασίες στον ινδονησιακό στρατό έχουν ήδη ξεκινήσει, με έμφαση σε μηχανικές και ιατρικές μονάδες.

Υπό διαπραγμάτευση οι όροι

Ο εκπρόσωπος του Prabowo, Prasetyo Hadi, δήλωσε ότι η συνολική πολυεθνική δύναμη θα μπορούσε να φτάσει τους 20.000 στρατιώτες συνολικά από διάφορες χώρες. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι δεν έχουν συμφωνηθεί ακόμη οι όροι ανάπτυξης ή οι περιοχές επιχειρήσεων.

Επιπλέον, ο Prasetyo ανέφερε ότι θα υπάρξουν διαπραγματεύσεις πριν η Ινδονησία καταβάλει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια που ζητείται για τη μόνιμη συμμετοχή στο «Συμβούλιο Ειρήνης». Ο Πρόεδρος Prabowo έχει προσκληθεί στην Ουάσινγκτον αργότερα αυτόν τον μήνα για την πρώτη συνάντηση του Συμβουλίου.

Το υπουργείο Άμυνας της Ινδονησίας διέψευσε αναφορές ισραηλινών μέσων ενημέρωσης ότι η ανάπτυξη θα γίνει στη Ράφα και τη Χαν Γιουνίς, τονίζοντας ότι τα επιχειρησιακά ζητήματα δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

