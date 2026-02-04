Γάζα: Εννέα νεκροί, εκ των οποίων τρία παιδιά, από ισραηλινά πλήγματα

Φωτ. Αρχείου - Παλαιστίνιοι αναζητούν σορούς και επιζώντες στα ερείπια αστυνομικού σταθμού έπειτα από ισραηλινό πλήγμα στην πόλη της Γάζας, στις 31 Ιανουαρίου 2026.

Εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους νωρίς το πρωί της Τετάρτης (04/02) από ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του παλαιστινιακού θύλακα, ενώ ο ισραηλινός στρατός επεσήμανε ότι εξαπέλυσε πλήγματα αφού μέλη του δέχθηκαν πυρά τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός αξιωματικού.

Από τα πλήγματα αυτά, που σημειώθηκαν στο βόρειο και το νότιο τμήμα της Γάζας, σκοτώθηκαν εννέα άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, ενώ άλλοι 31 τραυματίστηκαν, σημείωσε η Πολιτική Προστασία.

Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε «στοχευμένα πλήγματα» αφού «τρομοκράτες άνοιξαν πυρ» εναντίον στρατιωτών.

