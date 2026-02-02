Γάζα: Έπειτα από είκοσι μήνες, άνοιξε το συνοριακό πέρασμα της Ράφα

Το πέρασμα της Ράφα ανάμεσα στη Γάζα και την Αίγυπτο, το οποίο παρέμενε κλειστό από το Μάιο του 2024, άνοιξε και πάλι τη Δευτέρα (02/02) και προς τις δύο πλευρές για τους κατοίκους, αφού είχε ανοίξει για πολύ λίγο χθες, Κυριακή, ανακοίνωσε Ισραηλινός αξιωματούχος.

«Από τώρα και μετά την άφιξη της ευρωπαϊκής αποστολής EUBAM, το πέρασμα της Ράφα είναι ανοικτό για τους κατοίκους, για τις εισόδους και τις εξόδους», δήλωσε ο εν λόγω αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι η διέλευση θα ανοίξει υπό αυστηρούς ελέγχους ασφαλείας. AP/Mohamed Arafat

Πριν από τον πόλεμο, το συνοριακό πέρασμα της Ράφα με την Αίγυπτο ήταν το μόνο σημείο άμεσης εξόδου για τους περισσότερους Παλαιστινίους στη Γάζα προς τον έξω κόσμο, καθώς και βασικό σημείο εισόδου για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Από τον Μάιο του 2024, το πέρασμα αυτό είχε παραμείνει σε μεγάλο βαθμό κλειστό.

Η Cogat, η ισραηλινή υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη διοίκηση της Γάζας, δήλωσε ότι το πέρασμα θα ανοίξει και στις δύο κατευθύνσεις μόνο για τους κατοίκους της Γάζας που μετακινούνται με τα πόδια και ότι η λειτουργία του θα συντονίζεται με την Αίγυπτο και την ΕΕ.

Ασθενοφόρα μεταφέρουν ασθενείς έξω από τη Λωρίδα της Γάζας, τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026. AP/Abdel Kareem Hana

Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι η διέλευση θα ανοίξει υπό αυστηρούς ελέγχους ασφαλείας μόνο για τους Παλαιστινίους που επιθυμούν να εγκαταλείψουν την περιοχή που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο και για όσους εγκατέλειψαν τις μάχες τους πρώτους μήνες του πολέμου για να επιστρέψουν.

Πολλοί από αυτούς που αναμένεται να φύγουν είναι άρρωστοι και τραυματίες που χρειάζονται ιατρική περίθαλψη στο εξωτερικό. Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας έχει δηλώσει ότι υπάρχουν περίπου 20.000 ασθενείς που περιμένουν να φύγουν από τη Γάζα.

*Με πληροφορίες από Guardian, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε επίσης