Νταβούτογλου: Το τουρκικό ναυτικό θα πρέπει να συνοδεύει τον στολίσκο, «πλέει στη Γαλάζια Πατρίδα»

Εθνικιστικό παραλήρημα περί «Γαλάζιας Πατρίδας» από τον πρώην υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Αχμέτ Νταβούτογλου με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, με αφορμή τον στολίσκο που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Ξεπρνώνοντας σε εθνικιστική έξαρση και τον ακραίο Μπαχτσελί, ηγέτη των Γκρίζων Λύκων, ο άλλοτε μετριοπαθής και τεχνοκράτης πολιτικός αναφέρθηκε στη Μεσόγειο αποκαλώντας την κάποτε γνωστή «τουρκική λίμνη».

Δήλωσε ότι το τουρκικό ναυτικό θα πρέπει να συνοδεύσει τον στολίσκο «Sumud» που μεταφέρει βοήθεια στη Γάζα, εάν εισέλθει στην περιοχή που η Τουρκία αναπτύσσει την αναθεωρητική και νεοθωμανική πολιτική της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Αποκαλύπτοντας ότι ο κύριος λόγος που προβαίνει στην πρότασή του δεν είναι η ανθρωπισμός, αλλά η εκμετάλλευση του θέματος για την ενίσχυση των ισχυρισμών της Τουρκίας περί κυριαρχίας στη Μεσόγειο.

Αναφερόμενος στο Άρθρο 117 του τουρκικού Συντάγματος, ο Νταβούτογλου είπε ότι αναμένει από τον Πρόεδρο Ερντογάν να δώσει εντολή στο ναυτικό να «συνοδεύσει τον στόλο και να επέμβει κατά οποιασδήποτε επίθεσης, επιβεβαιώνοντας έτσι την κυριαρχία μας κατά μήκος της Γαλάζιας Πατρίδας».

Επίσης, υιοθέτησε το αφήγημα Ερντογάν και για το Ισραήλ. Ο Νταβούτογλου επέκρινε την επιθετικότητα του Ισραήλ στη Μεσόγειο, λέγοντας ότι «οι ισραηλινές γενοκτονικές δυνάμεις δεν πρέπει να επιτρέπεται να περιφέρονται ελεύθερα στη Μεσόγειο, κάποτε γνωστή ως Τουρκική Λίμνη».

Η ανάρτηση του Νταβούτογλου έχει ως εξής:

«Ο στολίσκος Sumud πρόκειται να εισέλθει στη γραμμή Λιβύης/Ανατολίας, ανατολικά της Κρήτης, την οποία ονομάζουμε «Γαλάζια Πατρίδα». Ο τουρκικός στόλος πρέπει να συνοδεύει τον στολίσκο Sumud από την στιγμή που θα εισέλθει στη γραμμή αυτή και να τον προστατεύει απέναντι από κάθε είδους επίθεση. Αυτό αποτελεί τόσο ανθρωπιστικό καθήκον όσο και στρατηγική κίνηση που θα υποστηρίξει την αξίωσή μας για τη «Γαλάζια Πατρίδα». Εξάλλου, η προστασία των πολιτών μας που βρίσκονται στο στολίσκο είναι βασική υποχρέωση κάθε κράτους, όπου και αν βρίσκεται στον κόσμο» είπε ο Νταβούτογλου.

Sumud filosu “Mavi Vatan” olarak tanımladığımız Girit’in doğusundaki Libya/Anadolu hattına girmek üzere.



Türk donanması Sumud filosu bu hatta girdiği andan itibaren filoya eşlik etmeli ve her tür saldırıya karşı onları korumalıdır. Bu hem insani bir görevdir hem de “Mavi Vatan”… — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) September 24, 2025

Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών της γείτονος χώρας, η επανεμφάνισή του με ακραία εθνικιστικούς τόνους συνδέεται με τη φιλοδοξία του να επανεμφανιστεί στην τουρκική πολιτική.