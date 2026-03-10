Διήμερο ταξιδιωτικής ταλαιπωρίας - Απεργία της Lufthansa Πέμπτη και Παρασκευή

Σε 48ωρη απεργία, την Πέμπτη και την Παρασκευή 12 και 13 Μαρτίου καλεί τους περισσότερους από 5.000 εργαζόμενους το συνδικάτο Vereinigung Cockpit (VC), σύμφωνα με την Bild, θέτοντας σε κίνδυνο τα ταξίδια, όχι μόνο της μητρικής εταιρίας, αλλά τόσο της θυγατρικής φορτίου Lufthansa Cargo και, για πρώτη φορά, της περιφερειακής εταιρείας Lufthansa Cityline.

Η VC είχε απόσχει από απεργιακές κινητοποιήσεις την περασμένη εβδομάδα λόγω της τεταμένης κατάστασης στην εναέρια κυκλοφορία προς τη Μέση Ανατολή. Τώρα οι πτήσεις προς τον αραβικό κόσμο εξαιρούνται από την απεργία και συγκεκριμένα οι προορισμοί: Αίγυπτος, Αζερμπαϊτζάν, Μπαχρέιν, Ιράκ, Ισραήλ, Υεμένη, Ιορδανία, Κατάρ, Κουβέιτ, Λίβανος, Ομάν, Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ).

Οι εργαζόμενοι της Eurowings δεν θα συμμετάσχουν στην απεργία αυτή την εβδομάδα.

Είναι ήδη το δεύτερο κύμα απεργιών στη συνεχιζόμενη μισθολογική διαμάχη στη βασική εταιρεία.

Στις 12 Φεβρουαρίου, οι πιλότοι είχαν πραγματοποιήσει 24ωρη απεργία, ακυρώνοντας περισσότερες από 800 πτήσεις με περίπου 100.000 επιβάτες.