Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας με μία μεγάλη εκδήλωση

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας (8/3), διοργανώνει εορταστική εκδήλωση, την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026 και ώρα 19:00, στο ξενοδοχείο Divani Caravel (Αίθουσα Ιλισσός), με τίτλο: «Γυναίκες που εμπνέουν και διαμορφώνουν το σήμερα και το αύριο», η οποία είναι αφιερωμένη σε γυναίκες που με τη διαδρομή και την προσφορά τους εμπνέουν και διαμορφώνουν θετικά το κοινωνικό αποτύπωμα της εποχής μας στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα τιμηθούν γυναίκες που έχουν προσφέρει ουσιαστικά σε διαφορετικούς τομείς της κοινωνίας. Αναλυτικά:

Υγεία: Ματίνα Παγώνη, Συντονίστρια Διευθύντρια Παθολογικής Κλινικής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματά», Πρόεδρος Εταιρείας Παθολογίας Ελλάδος (ΕΠΕ), Αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (ΟΕΝΓΕ)

Συντονίστρια Διευθύντρια Παθολογικής Κλινικής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματά», Πρόεδρος Εταιρείας Παθολογίας Ελλάδος (ΕΠΕ), Αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (ΟΕΝΓΕ) Φιλανθρωπία: Κλέλια Χατζηιωάννου, Επιχειρηματίας και Πρόεδρος στο «ΙΔΡΥΜΑ ΚΛΕΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ»

Επιχειρηματίας και Πρόεδρος στο «ΙΔΡΥΜΑ ΚΛΕΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ» Επιχειρηματικότητα: Δήμητρα Κατσαφάδου, Ιδρύτρια και Ιδιοκτήτρια της εταιρείας «La Vie En Rose»

Ιδρύτρια και Ιδιοκτήτρια της εταιρείας «La Vie En Rose» Δημοσιογραφία: Φωτεινή Γεωργίου, Δημοσιογράφος Υγείας - Παρουσιάστρια ΑΝΤΕΝΝΑ

Δημοσιογράφος Υγείας - Παρουσιάστρια ΑΝΤΕΝΝΑ Αθλητισμός: Κατερίνα Θάνου, Ολυμπιονίκης στίβου - Αντισμήναρχος της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας

Στόχος της εκδήλωσης είναι η επιβράβευση της δύναμης και της προσφοράς της σύγχρονης γυναίκας, καθώς και η αναγνώριση και ανάδειξη της διαχρονικής συμβολής των εθελοντριών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού μέσα από αρχειακό υλικό του Ε.Ε.Σ., οι οποίες από το 1877 μέχρι σήμερα βρίσκονται σταθερά στην πρώτη γραμμή της προσφοράς.

Θα παρουσιαστεί το έργο του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας του Ε.Ε.Σ. για την προστασία των γυναικών και των δικαιωμάτων τους, μέσα από τα προγράμματα και τις δράσεις που υλοποιεί σε όλη την Ελλάδα. Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί από μουσικό σύνολο, αποτελούμενο από τους: Λίνα Ροδοπούλου (άρπα), Αλέξανδρο Κοντογιάννη (κιθάρα), Άγγελο Κουλούρη (κόντρα μπάσο), Γιάννη Ευσταθόπουλο (κρουστά).

Διαβάστε επίσης