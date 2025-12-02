Ευρωβουλευτής χαρακτηρίζει το Πακιστάν «κράτος τρομοκρατίας»

Ένα μεγάλο διπλωματικό σοκ σημειώθηκε στο Global Patriots Meet 2025 όταν ο Filip Dewinter, ένας εξέχων Φλαμανδός βουλευτής, χαρακτήρισε το Πακιστάν ως «κράτος τρομοκρατίας» και κάλεσε την Ευρώπη να το απαγορεύσει πλήρως.

Υποστήριξε ότι το Πακιστάν παρέχει οικονομική, υλικοτεχνική και επιχειρησιακή υποστήριξη σε ριζοσπαστικές τζιχαντιστικές οργανώσεις που απειλούν τις δημοκρατίες παγκοσμίως.

Ο Dewinter προειδοποίησε ότι η έκρηξη στο Δελχί ήταν μια ακόμη υπενθύμιση του εξτρεμισμού που υποστηρίζεται από το Πακιστάν. Τόνισε την ανάγκη συνεργασίας Ινδίας–Ευρώπης στους τομείς της ασφάλειας και του εμπορίου, λέγοντας ότι το BJP και τα πατριωτικά ευρωπαϊκά κόμματα πρέπει να εργαστούν μαζί.

Ο βουλευτής της Ράτζια Σάμπα, Kartikeya Sharma, υπογράμμισε ότι ο αγώνας της Ινδίας κατά της τρομοκρατίας, ενισχυμένος από τεχνολογική ικανότητα και πολιτική βούληση, αποτελεί μοντέλο για την παγκόσμια ασφάλεια.