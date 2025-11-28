Ιμράν Χαν: H oικογένειά του ζητά αποδείξεις ότι είναι ζωντανός - Οργιάζουν οι φήμες στο διαδίκτυο

Η οικογένεια του πρώην ηγέτη του Πακιστάν, Ιμράν Χαν, απαίτησε από τις σωφρονιστικές αρχές να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία ότι είναι ζωντανός και καλά στην υγεία του, έπειτα από εβδομάδες άρνησης επισκέψεων και μίας έντονης φημολογίας για τον θάνατό του στο διαδίκτυο.

Ο γιος του, Κασίμ Χαν, απηύθυνε μια σπάνια δημόσια έκκληση αργά την Πέμπτη, λέγοντας ότι ο πατέρας του κρατούνταν σε «πλήρη απομόνωση» για εβδομάδες και του αρνούνταν κάθε επαφή με συγγενείς ή δικηγόρους του. Ο Χαν, ιδρυτής του κόμματος Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) και κυρίαρχη πολιτική προσωπικότητα στη χώρα, βρίσκεται φυλακισμένος από τον Αύγουστο του 2023 με κατηγορίες που όπως καταγγέλει το κόμμα του, έχουν πολιτικά κίνητρα.

Σε μια ανάρτηση στο X (Twitter), ο γιος του είπε ότι ο πατέρας του είχε περάσει 845 ημέρες υπό κράτηση και ήταν περιορισμένος σε «κελί θανάτου» χωρίς πρόσβαση σε τηλέφωνα ή οικογενειακές επισκέψεις. «Τις τελευταίες έξι εβδομάδες, κρατείται μόνος του σε ένα κελί θανάτου σε ένα περιβάλλον πλήρους απομόνωσης. Στις αδερφές του έχει απαγορευτεί κάθε συνάντηση, παρά τις σαφείς δικαστικές εντολές. Ούτε τηλεφωνήματα, ούτε συναντήσεις, ούτε νέα για την υγεία του. Ο αδερφός μου κι εγώ δεν έχουμε καταφέρει να επικοινωνήσουμε με τον πατέρα μας με κανέναν τρόπο», έγραψε.

Ισχυρίστηκε ότι οι όροι που επιβλήθηκαν στον πατέρα του δεν συνδέονταν με την ορθή διαδικασία, περιγράφοντάς τους ως σκόπιμη προσπάθεια συγκάλυψης της κατάστασης της υγείας του πρώην πρωθυπουργού. «Αυτό το απόλυτο σκοτάδι δεν αποτελεί μέρος κανενός πρωτοκόλλου ασφαλείας», είπε, προσθέτοντας: «Ας είναι σαφές ότι η πακιστανική κυβέρνηση και οι άρχοντές της θα φέρουν πλήρη νομική, ηθική και διεθνή ευθύνη για την ασφάλεια του πατέρα μου και κάθε συνέπεια αυτής της απάνθρωπης απομόνωσης».

Ο Κασίμ κάλεσε τις ξένες κυβερνήσεις και τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να παρέμβουν, ζητώντας επιβεβαίωση ότι ο πατέρας του είναι ζωντανός, πρόσβαση συγγενών σύμφωνα με τις δικαστικές εντολές, τερματισμό αυτού που χαρακτήρισε «απάνθρωπη απομόνωση» και απελευθέρωση «του πιο δημοφιλούς πολιτικού ηγέτη του Πακιστάν, ο οποίος έχει φυλακιστεί αποκλειστικά για πολιτικούς λόγους».

Η αδερφή του Χαν, Αλίμα Κανούμ, επιβεβαίωσε ότι η οικογένεια έχει περάσει μήνες προσπαθώντας να τον επισκεφτεί στη φυλακή Αντιάλα, μια φυλακή υψίστης ασφαλείας κοντά στο Ισλαμαμπάντ. «Τους τελευταίους έξι με επτά μήνες, έχουν προκαλέσει πολλά προβλήματα. Άλλοτε με άφηναν να τον συναντήσω, άλλοτε άφηναν να τον συναντήσει μια από τις αδερφές μου, άλλοτε δεν άφηναν κανέναν να τον συναντήσει. Πολλές φορές, περιμένουμε έξω για ώρες», είπε στον ινδικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα NDTV.

Μια άλλη αδελφή, η Noρίν Νιάζι, μιλώντας στο ινδικό πρακτορείο ειδήσεων ANI, είπε ότι οι συγγενείς δεν μπορούν να τον επισκεφθούν τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες. «Δεν γνωρίζουμε τίποτα. Δεν μας λένε τίποτα, ούτε επιτρέπουν σε κανέναν να τον συναντήσει», είπε, προσθέτοντας ότι ακόμη και οι ηγέτες του PTI με προγραμματισμένα ραντεβού δεν γίνονται δεκτοί.

Η Νιάζι υπενθύμισε ότι ο πρώην πρωθυπουργός - ο οποίος κάποτε ήταν εμβληματικός ηγέτης της εθνικής ομάδας κρίκετ του Πακιστάν πριν εισέλθει στην πολιτική - κρατήθηκε σε απομόνωση για σχεδόν τρεις εβδομάδες πέρυσι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ή υλικό ανάγνωσης. Είπε ότι η μεταχείρισή του παραβίαζε τους κανόνες των φυλακών του Πακιστάν, οι οποίοι περιορίζουν την απομόνωση σε τέσσερις ημέρες.

«Περνάει μια δύσκολη περίοδο μόνος του. Είναι σε απομόνωση... Αυτό είναι το αποκορύφωμα της καταπίεσης», είπε. Κατηγόρησε επίσης την αστυνομία ότι χρησιμοποιεί υπερβολική βία εναντίον των υποστηρικτών του Χαν.

Ο ανώτερος βοηθός του φυλακισμένου πρώην πρωθυπουργού, Ζούλφι Μπουχάρι, δήλωσε στην εφημερίδα Independent ότι ενώ το κόμμα δεν έδινε βάση στις φήμες για τον θάνατο του πρώην πρωθυπουργού, αυτές είχαν ενταθεί στο διαδίκτυο επειδή «ο Ιμράν Χαν κρατείται για σχεδόν ένα μήνα σε απομόνωση χωρίς να έχει συναντήσει κανέναν». «Θα έπρεπε απλώς να μας επιτραπεί να τον συναντήσουμε. Αυτό θα έβαζε τέλος σε όλες τις εικασίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις πραγματικές ανησυχίες για την υγεία του, την επιδείνωση της υγείας του, τις συνθήκες διαβίωσής του», είπε.

Οι αρχές της φυλακής Aντιάλα αρνήθηκαν όλες τις κατηγορίες, επιμένοντας ότι ο 73χρονος πολιτικός παραμένει εντός της εγκατάστασης και είναι σε καλή φυσική κατάσταση. «Η ηγεσία του Pakistan Tehreek-e-Insaf έχει ενημερωθεί για την υγεία του Iμράν Χαν. Του παρέχεται κάθε απαραίτητη φροντίδαI», ανέφερε η διοίκηση σε ανακοίνωσή της. Απέρριψε τις αναφορές για μυστική μεταφορά του σε άλλη εγκατάσταση ως «εντελώς αβάσιμες», προσθέτοντας: «Ο Iμράν Χαν βρίσκεται στη φυλακή Aντιάλα και είναι υγιής. Οι φήμες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τη μεταφορά του είναι αβάσιμες».

Νωρίτερα, ένας σύμβουλος του νυν πρωθυπουργού Σεχμπάζ Σαρίφ – ένας αντίπαλος του Χαν – απέρριψε επίσης τις φήμες. «Αυτό είναι απολύτως λανθασμένο. Η υγεία του είναι καλή και φροντίζεται. Υπάρχει μια ομάδα γιατρών που τον εξετάζει σε εβδομαδιαία και καθημερινή βάση [και φροντίζει] για τα φάρμακά του, τη διατροφή του, τις εγκαταστάσεις [και] τις ασκήσεις του», δήλωσε ο Ράνα Σαναουλάχ Καν στο Ary News.

Ο Χαν, ο οποίος έγινε πρωθυπουργός το 2018 προτού εκδιωχθεί με πρόταση μομφής τέσσερα χρόνια αργότερα, έχει ισχυριστεί ότι δεκάδες ποινικές υποθέσεις εναντίον του έχουν ως στόχο να εμποδίσουν την επιστροφή του στην πολιτική. Ο ίδιος και η σύζυγός του καταδικάστηκαν τον Ιανουάριο σε 14 και επτά χρόνια φυλάκισης αντίστοιχα, σε μια υπόθεση διαφθοράς την οποία, όπως λέει, είναι κατασκευασμένη. Αξιωματούχοι του PTI έχουν επίσης επανειλημμένα ισχυριστεί ότι κρατείται σε απάνθρωπες συνθήκες και υποβάλλεται σε παρατεταμένη απομόνωση, ισχυρισμούς που οι αρχές έχουν αρνηθεί.

