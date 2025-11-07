Κατερίνα Παπουτσάκη: «Μετά την Αλίκη τα πράγματα ξέφυγαν, έπρεπε να βρω τις ισορροπίες μου»

Για την πορεία της στην υποκριτική και τον ρόλο της Αλίκης Βουγιουκλάκη που έπαιξε κομβικό ρόλο στην καριέρα της, μίλησε η Κατερίνα Παπουτσάκη σε συνέντευξή της στο «Στούντιο 4».

Η γνωστή ηθοποιός παραδέχτηκε πως από μικρή ήξερε πως θέλει να ασχοληθεί με την υποκριτική: «Στη δική μου περίπτωση δεν ήταν ποτέ το να γίνω γνωστή, απλώς ήθελα να κάνω αυτή τη δουλειά. Να είμαι μέσα σε αυτό και να σηκώνω τα μανίκια και να δουλεύω».

«Μετά την Αλίκη τα πράγματα ξέφυγαν, χρειάστηκε να κάνω πίσω για να ξαναβρώ τις δικιές μου ισορροπίες, έτσι όπως το ήθελα εγώ», εξομολογήθηκε η Κατερίνα Παπουτσάκη.

«Το να μοιρολατρείς και να λες γιατί έγινε δεν βγάζει πουθενά. Ανάλογα και τι σου συνέβη και εγώ έκανα το καλύτερο που μπορούσα για να ανταπεξέλθω στην κατάσταση και αυτό με δυνάμωσε. Έμαθα πράγματα μέσα από αυτό», πρόσθεσε η ηθοποιός.

«Θα ήθελα να ήμουν πιο πολύ οργανωτική, να έχω καλύτερη αίσθηση του χρόνου, μπερδεύομαι και δυσκολεύομαι με τον χρόνο», κατέληξε η Κατερίνα Παπουτσάκη.

