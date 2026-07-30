Δεν προσέγγισε την Άνδρο το «Super Star» λόγω ισχυρών ανέμων – Συνεχίζει το ταξίδι του προς Τήνο
Το πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο από τη Ραφήνα προς 'Ανδρο, Τήνο και Μύκονο, με επιστροφή
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- Το πλοίο «Super Star» δεν προσέγγισε το λιμάνι της Άνδρου λόγω θυελλωδών βόρειων ανέμων 8-9 μποφόρ.
- Το δρομολόγιο ήταν από Ραφήνα προς Άνδρο, Τήνο και Μύκονο με επιστροφή.
- Το πλοίο συνέχισε το ταξίδι του προς το λιμάνι της Τήνου.
- Μεταφέρονταν 317 επιβάτες, 56 Ι.Χ. οχήματα, 11 δίκυκλα και δύο φορτηγά.
Αδυναμία προσέγγισης στο λιμάνι της 'Ανδρου παρουσίασε το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Super Star», λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στη θαλάσσια περιοχή.
Το πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο από τη Ραφήνα προς 'Ανδρο, Τήνο και Μύκονο, με επιστροφή, ωστόσο δεν κατέστη δυνατός ο κατάπλους του στην 'Ανδρο εξαιτίας των θυελλωδών βόρειων ανέμων, έντασης 8 έως 9 μποφόρ.
Το σκάφος συνέχισε τον πλου του προς το λιμάνι της Τήνου, μεταφέροντας 317 επιβάτες, 56 Ι.Χ. οχήματα, 11 δίκυκλα και δύο φορτηγά.
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