Φωτιά τώρα στην Άνδρο: Μήνυμα από το 112 «απομακρυνθείτε προς Μπατσί»

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στη θέση Παλαιόπολη της Άνδρου.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με πέντε πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο, καταβάλλοντας προσπάθειες για τον περιορισμό της φωτιάς.

Στις 14:31 εστάλη μήνυμα από το 112, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή της Παλαιόπολης με κατεύθυνση προς Μπατσί.

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