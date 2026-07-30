Φωτιά στα Δερβενοχώρια - Επιχειρούν εναέρια μέσα
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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική καθώς εκδηλώθηκε μεγάλη φωτιά στα Δερβενοχώρια. Επί τόπου επιχειρούν 51 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 14 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Στο σημείο έχουν σπεύσει και υδροφόρες ΟΤΑ.
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