Τζάστιν Τριντό: Άπλωσε αντηλιακό στο στήθος της Κέιτι Πέρι και οι φωτογραφίες έγιναν viral

Snapshot Ο Τζάστιν Τριντό απλώσε αντηλιακό στο στήθος της Κέιτι Πέρι πάνω σε θαλαμηγό στη Νότια Γαλλία, με τις στιγμές να γίνονται viral.

Το ζευγάρι απολαμβάνει χαλαρές διακοπές μαζί με φίλους μετά την ευρωπαϊκή περιοδεία της τραγουδίστριας.

Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό είναι μαζί περίπου έναν χρόνο και δείχνουν πολύ ερωτευμένοι.

Η Κέιτι Πέρι έχει μια κόρη 5 ετών από προηγούμενη σχέση, ενώ ο Τριντό έχει τρία παιδιά από τον γάμο του με τη Σοφί Γκρεγκουάρ.

Η τραγουδίστρια σχεδίαζε διακοπές με θαλαμηγό σε όμορφους προορισμούς μαζί με τον σύντροφό της και πιθανώς με τα παιδιά τους. Snapshot powered by AI

Ο Τζάστιν Τριντό και η Κέιτι Πέρι Έδειξαν για ακόμη μία φορά πόσο ερωτευμένοι είναι, με τον φωτογραφικό φακό να τους απαθανατίζει σε τρυφερές στιγμές πάνω σε σκάφος στη Νότια Γαλλία.

Το ζευγάρι απολαμβάνει τον ήλιο μαζί με παρέα φίλων, με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά να απλώνει αντηλιακό στο στήθος της τραγουδίστριας, βάζοντας το χέρι του μέσα από το φόρεμά της, ενώ εκείνη κρατούσε το ύφασμα σηκωμένο για να τον διευκολύνει.

Χαλαρές στιγμές πάνω στη θαλαμηγό

Η 41χρονη ποπ σταρ εμφανίστηκε χαλαρή και ευδιάθετη, φορώντας ένα ανοιχτό γαλάζιο φόρεμα με λεπτές τιράντες, εντυπωσιακά σκουλαρίκια και γυαλιά ηλίου.

Λίγο αργότερα, οι δυο τους φωτογραφήθηκαν όρθιοι στη θαλαμηγό, βγάζοντας χαμογελαστοί selfies, δείχνοντας πως περνούν ξέγνοιαστες στιγμές μαζί.

Μετά την εξόρμηση στη θάλασσα, ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε την Κέιτι Πέρι και τον Τζάστιν Τριντό να περπατούν στη μαρίνα.

Οι καλοκαιρινές διακοπές μετά την περιοδεία

Η Κέιτι Πέρι απολαμβάνει λίγες ημέρες ξεκούρασης μετά την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής καλοκαιρινής περιοδείας της, η οποία έκλεισε το περασμένο Σάββατο με συναυλία στην Ελβετία.

Τον περασμένο μήνα δημοσιεύματα είχαν αποκαλύψει ότι η τραγουδίστρια σχεδίαζε διακοπές με θαλαμηγό μαζί με τον σύντροφό της.

«Ανάμεσα στις συναυλίες της, ήθελε να ταξιδέψει με γιοτ σε όμορφους προορισμούς μαζί με τον σύντροφό της και, πιθανόν, με τα παιδιά τους», ανέφερε χαρακτηριστικά το Page Six.

Ένας χρόνος σχέσης και πιο ερωτευμένοι από ποτέ

Η Κέιτι Πέρι είναι μητέρα της 5χρονης Ντέιζι, την οποία απέκτησε με τον πρώην αρραβωνιαστικό της Ορλάντο Μπλουμ.

Από την πλευρά του, ο Τζάστιν Τριντό έχει τρία παιδιά από τον γάμο του με τη Σοφί Γκρεγκουάρ: τους γιους Ξαβιέ (18 ετών) και Αντριέν (12 ετών), καθώς και την κόρη Έλα-Γκρέις (17 ετών). Το ζευγάρι συμπληρώνει πλέον περίπου έναν χρόνο σχέσης και δεν κρύβει τον έρωτά του.

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