Ανδρουλάκης: Θα συνεχίσουμε ακλόνητοι στο δρόμο της πολιτικής αυτονομίας

Σφοδρή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ – Αποκλείει εκ νέου τα σενάρια συνεργασίας με άλλα κόμματα

Παναγιώτης Βελισσάρης

Ανδρουλάκης: Θα συνεχίσουμε ακλόνητοι στο δρόμο της πολιτικής αυτονομίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει ακλόνητο στον δρόμο της πολιτικής αυτονομίας και θα αγωνιστεί για πολιτική αλλαγή.
  • Το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ το όραμά του για την Ελλάδα του 2030, με έμφαση στην κοινωνική δικαιοσύνη και την εθνική αξιοπρέπεια.
  • Ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για ατελέσφορες επιλογές στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και για αδυναμία αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων, που έφτασαν τα 70 δισ. ευρώ.
  • Επισημάνθηκε ότι η Νέα Δημοκρατία αρνήθηκε συναινέσεις στη συνταγματική αναθεώρηση και κινείται χωρίς μακροπρόθεσμο σχέδιο, εστιάζοντας μόνο στην εξουσία.
  • Το ΠΑΣΟΚ δηλώνει ότι έχει εφαρμόσιμο σχέδιο, πολιτικό ήθος και αυτονομία, προκειμένου να κυβερνήσει σωστά και να αλλάξει την πορεία της χώρας.
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Tη δέσμευσή του ότι το ΠΑΣΟΚ «θα αγωνιστεί με όλες τις δυνάμεις του για την πολιτική αλλαγή», συνεχίζοντας «ακλόνητο» στο δρόμο της πολιτικής αυτονομίας, , υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Κατά την εισήγησή του στην κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου και των Κύκλων Πολιτικής του κόμματος, η οποία είχε ως αντικείμενο την προετοιμασία ενόψει της ΔΕΘ και της φετινής 3ης Σεπτέμβρη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως το κόμμα στη φετινή έκθεση θα «παρουσιάσει το όραμά του για την Ελλάδα του 2030, την Ελλάδα της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εθνικής αξιοπρέπειας».

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «είχε την πολυτέλεια να διαχειριστεί έναν πακτωλό ευρωπαϊκών πόρων, κυρίως λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά όχι μόνο λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης - χρήματα που έφτασαν σχεδόν τα 70 δισ. ευρώ» και πως, όμως, οι πολίτες πρέπει να αναλογιστούν αν με αυτά βελτιώθηκε η ζωή τους.

Είπε ότι η ακρίβεια αποδεικνύει «μέρα με τη μέρα ότι οι επιλογές της Νέας Δημοκρατίας είναι ατελέσφορες», ότι «είναι επιλογές που δίνουν περιθώριο σε μία εκτεταμένη κερδοσκοπία εις βάρος των πολιτών, της μεσαίας τάξης, των πιο αδύναμων Ελλήνων».

Αναφέρθηκε στην «κερδοσκοπία και αισχροκέρδεια» που αφορά στα ακτοπλοϊκά, δυσκολεύοντας τους πολίτες να κάνουν ολιγοήμερες διακοπές σε κάποιο νησί της χώρας, στην ακρίβεια στα τρόφιμα, στην ενέργεια, στη στέγαση.

«Ακρίβεια, λοιπόν, παντού», είπε, για να τονίσει πως οι επιλογές αντιμετώπισης της ακρίβειας που έχει παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ «δεν είναι στον ορίζοντα της κυβέρνησης, διότι πολύ απλά δεν έχει καμία διάθεση να συγκρουστεί με αυτούς που κερδίζουν εις βάρος των πολλών». Υποστήριξε ότι «γι' αυτό βλέπουμε να έχει καταρρεύσει η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού και να είναι, σχεδόν, στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Σχολίασε ότι «η αδυναμία της Νέας Δημοκρατίας να οραματιστεί την Ελλάδα του 2030» φάνηκε και στη συνταγματική αναθεώρηση, «όπου το κεντρικό άρθρο που θα μπορούσε τα επόμενα χρόνια να δώσει περιθώριο ενός πιο υγιούς διαλόγου και πραγματικών συναινέσεων, για να μην υπάρχει η πίεση της διευκόλυνσης της επόμενης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, όποια και αν είναι, να συγγράψει μόνη της το οποιοδήποτε αναθεωρητέο άρθρο και αυτή τη συναίνεση την αρνήθηκε η Νέα Δημοκρατία, κάνοντας επικοινωνιακά παιχνίδια».

Σημείωσε ότι «αυτό αποδεικνύεται περίτρανα από το ότι το άρθρο 110 ήταν στον κατάλογο των άρθρων που πρότεινε η ίδια για αναθεώρηση το 2018». «’Αρα», τόνισε, «με την υπογραφή του σημερινού πρωθυπουργού και του σημερινού Πρόεδρου της Δημοκρατίας, πρότεινε να αναθεωρηθεί ένα άρθρο, το οποίο σήμερα όταν τους προτείναμε εμείς, μας το αρνήθηκαν».

Ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε ότι «τα επικοινωνιακά παιχνίδια έχουν κοντά ποδάρια» και πως η ΝΔ «ούτε όραμα έχει ούτε διάθεση για οποιοδήποτε μακροπρόθεσμο σχέδιο που απαιτεί συναίνεση», καθώς «στόχος της είναι ένας: εξουσία για την εξουσία».

Πρόσθεσε ότι «γι' αυτό κινείται χωρίς ιδεολογικό στίγμα, χωρίς προτάγματα και είναι βαθιά νεοφιλελεύθερη όταν απαιτείται να στηρίξει τη δημόσια υγεία, τη δημόσια παιδεία και τη στεγαστική πολιτική, αλλά και βαθιά κρατικοδίαιτη την ίδια ώρα που πρέπει να μοιράσει πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης ή ίδιους πόρους σε συγκεκριμένα φιλικά προς αυτήν συμφέροντα».

Συμπλήρωσε ότι οι ανισότητες αυξάνονται, το Ταμείο Ανάκαμψης «είναι μία ακόμα χαμένη ευκαιρία» και οι πολίτες βρίσκονται σε νέο πλαίσιο κρίσης εμπιστοσύνης με το πολιτικό σύστημα.

Απέναντι σε αυτά, υπογράμμισε, το ΠΑΣΟΚ θα αποδείξει ότι έχει εφαρμόσιμο σχέδιο, όραμα, συνέπεια και πολιτικό ήθος, «πολιτικό ήθος και αυτονομία από αυτούς που δεν θέλουν οργανωμένα κόμματα, αλλά κόμματα ΙΧ, κόμματα που μπορούν εύκολα να διαχειριστούν».

Σημείωσε ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν είναι τέτοιο κόμμα», προσθέτοντας ότι το ΠΑΣΟΚ έχει βαθιές ιστορικές και κοινωνικές ρίζες, είναι ένα κόμμα το οποίο έχει ένα πολύ μεγάλο έργο να επιδείξει, έκανε λάθη, τα πλήρωσε και τώρα είναι μπροστά σε μία νέα εποχή. Εξέφρασε την πεποίθησή του ότι «όλοι εμείς, με εμπειρία, ανανέωση, γνώση, ριζοσπαστισμό και συνέπεια, μπορεί να είναι μία ομάδα που θα κυβερνήσει σωστά τον τόπο και να αλλάξει η πορεία της χώρας», καθώς «η σημερινή πορεία την οδηγεί σε νέα αδιέξοδα», όμως «το ΠΑΣΟΚ μπορεί και θέλει να πετύχει την πολιτική αλλαγή».

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