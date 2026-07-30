Μία «μαγική στιγμή» στη θάλασσα: Drone κατέγραψε τη γέννηση μικρής φάλαινας

Μοναδικό στιγμιότυπο από τον ωκεανό κατεγράφη στην Αυστραλία, προσφέροντας στους επιστήμονες πολύτιμα δεδομένα για τη ζωή των φαλαινών

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Μία «μαγική στιγμή» στη θάλασσα: Drone κατέγραψε τη γέννηση μικρής φάλαινας
ΚΟΣΜΟΣ
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Μία σπάνια στιγμή στη φύση κατέγραψε χειριστής drone στα ανοιχτά των ακτών της Νέας Νότιας Ουαλίας, στην ανατολική Αυστραλία, καθώς κινηματογράφησε μία μεγάπτερη φάλαινα να γεννά το μικρό της.

Ο χειριστής drone, Άλεξ Φόρεστ, είναι ένας από τους μόλις τέσσερις ανθρώπους παγκοσμίως που έχουν καταφέρει να καταγράψουν γέννηση φάλαινας και ο πρώτος που το πέτυχε με τη χρήση drone.

Ο εθελοντής της Οργάνωσης για τη Διάσωση και Έρευνα των Κητωδών της Αυστραλίας (ORRCA) εντόπισε τη θηλυκή φάλαινα να κολυμπά πίσω από το κοπάδι και άρχισε να τη βιντεοσκοπεί από απόσταση περίπου 700 μέτρων από την ακτή του Κίνγκσκλιφ, το απόγευμα της Τρίτης (28/07).

«Υπήρχε αυτή η μία θηλυκή φάλαινα που κινείτο ασυνήθιστα αργά, αλλά δεν κοιμόταν. Ξαφνικά πετάχτηκε κόκκινο υγρό και εμφανίστηκε ένας πίδακας· σκέφτηκα: “Μήπως υπάρχει επίθεση από κάποιον θηρευτή;” Δεν είχα καταλάβει τι συνέβαινε μέχρι που το μικρό έφτασε στην επιφάνεια», επεσήμανε.

Η ORRCA ανέφερε ότι ο Φόρεστ κατέγραψε τις φάλαινες από απόσταση μεγαλύτερη των 100 μέτρων, τηρώντας τους κανονισμούς προστασίας της βιοποικιλότητας της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Παρ’ ότι έχει καταγράψει χιλιάδες μεγάπτερες φάλαινες από ψηλά, τόνισε ότι η συγκεκριμένη εμπειρία ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Ακόμη, είπε ότι «ελπίζω αυτό το υλικό να συμβάλλει στη μελέτη για όσα γνωρίζουμε ελάχιστα σχετικά με τις γεννήσεις των μεγάπτερων φαλαινών».

Η επιστήμονας θαλάσσιων θηλαστικών του Πανεπιστημίου Macquarie, Βανέσα Πιρότα, χαρακτήρισε την καταγραφή ως «μία εξαιρετική στιγμή».

«Αυτό είναι απίστευτο. Οι μεγάπτερες φάλαινες είναι από τα πλέον μελετημένα και δημοφιλή θαλάσσια θηλαστικά στον κόσμο. Πρόκειται για μία μαγική στιγμή ενός ζώου που μπορεί να ζήσει περισσότερα από 80 χρόνια. Όταν το μωρό είναι έτοιμο να έρθει, αυτό θα συμβεί. Το γεγονός ότι το μικρό γνώριζε ακριβώς τι έπρεπε να κάνει –να ανέβει στην επιφάνεια– ήταν μία πολύ ιδιαίτερη στιγμή», προσέθεσε.

Η ORRCA εκτιμά ότι ήταν η πρώτη καταγραφή γέννησης μεγάπτερης φάλαινας από drone και μόλις η τέταρτη φορά που το φαινόμενο έχει κινηματογραφηθεί παγκοσμίως. Η επικεφαλής έρευνας της ORRCA, Άνι Ποστ, ενημέρωσε ότι το υλικό θα βοηθήσει στη σύγκριση με άλλες καταγεγραμμένες γεννήσεις φαλαινών ανά τον κόσμο.

Ακόμη, σημείωσε ότι το βίντεο θα αξιολογηθεί από ειδικούς και θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση των θαλάσσιων θηλαστικών. «Όσο περισσότερα δεδομένα συλλέγουμε, τόσο περισσότερες τάσεις μπορούμε να εντοπίσουμε», σχολίασε.

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