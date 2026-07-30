Έκτακτη συνεδρίαση της UEFA: Κηρύσσει… πόλεμο στα σχέδια της FIFA για εμπορευματοποίηση του Μουντιάλ

Το Μουντιάλ διολισθαίνει προς μία νέα εποχή εμπορευματοποίησης. Η απόφαση της FIFA να «ανοίξει» τον δρόμο για ευρύ πλάνο εμπορικής αξιοποίησης της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης προκαλεί μετωπική σύγκρουση με την UEFA, που συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση το απόγευμα της Πέμπτης (30/07), προκειμένου να καθορίσει τη στάση της.

Η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία εξακολουθεί να εκφράζει πλήρη αντίθεση στα εν λόγω σχέδια, μετά την αποκάλυψη ότι η FIFA απέστειλε επιστολή και στα 211 μέλη ζητώντας να αποφασίσουν έως τη 19η Σεπτεμβρίου αν θα στηρίξουν ή θα απορρίψουν την πρόταση.

Πιθανή αποδοχή θα συνοδευτεί από αρχική καταβολή ποσού ύψους 20 εκατ. δολαρίων από συνολικό ποσό 40 εκατ. δολαρίων προς τις Ομοσπονδίες – μέλη.

«Μάθαμε για την προθεσμία που έθεσε η FIFA στις Ομοσπονδίες, προκειμένου είτε να στηρίξουν τις προτάσεις, είτε να αποσυρθεί η εφάπαξ οικονομική προσφορά. Αυτό συνοψίζει όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για το σχέδιο», ανέφερε η UEFA σε ανακοίνωση.

Ήταν η δεύτερη δημόσια τοποθέτηση της UEFA για το θέμα. Στην πρώτη, είχε υποστηρίξει ότι η FIFA «ξεπέρασε τα όρια».

Πολλές ποδοσφαιρικές Ομοσπονδίες, μεταξύ των οποίων και η Αγγλική (FA), εμφανίζονται εξοργισμένες επειδή πληροφορήθηκαν από τα Μέσα ενημέρωσης την πρόταση της FIFA.

Η επένδυση φέρεται να καθοδηγείται από το επενδυτικό σχήμα Thrive Eternal, που ανήκει στον Τζόσουα Κούσνερ, αδελφό του Τζάρεντ, συζύγου της Ιβάνκα Τραμπ, η οποία είναι κόρη του Αμερικανού προέδρου.

Η πρόεδρος της FA, Ντέμπι Χιούιτ, ήταν μεταξύ των αντιπροέδρων της FIFA που δεν είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων.

Τις ανησυχίες της UEFA συμμερίζονται και συνομοσπονδίες της Ασίας, καθώς και της Νότιας, της Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής.

Ο πρώην πρόεδρος της FA και της Μάντσεστερ Σίτι, Ντέιβιντ Μπέρνσταϊν, σχολίασε ότι η Αγγλία θα πρέπει να «αποχωρήσει» από το Μουντιάλ εάν εφαρμοστούν οι προτάσεις του Ινφαντίνο.

Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία γνωρίζει ότι τυχόν μαζική αποχώρηση από τη διοργάνωση θα έπληττε σοβαρά τον θεσμό.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη επιλογή θεωρείται ακραίο ενδεχόμενο τη δεδομένη χρονική στιγμή, καθώς μία ευρωπαϊκή ομοσπονδία έχει ήδη αναφέρει ότι βλέπει θετικά κάποια από τα στοιχεία της πρότασης του Ινφαντίνο. «Μπορούμε να δούμε πρακτικά οφέλη για το τσεχικό ποδόσφαιρο», υποστήριξε ο επικεφαλής της Τσεχικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Ντέιβιντ Τρούντα.

Μετά τις έντονες αντιδράσεις, τόσο ως προς το περιεχόμενο, όσο και τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκε η πρόταση, η FIFA δημοσιοποίησε οκτασέλιδο έγγραφο αιτιολογώντας τα σχέδια. Ισχυρίζεται ότι «πολύ μικρό μέρος της αυξανόμενης εμπορικής αξίας του ποδοσφαίρου έχει φτάσει στα τμήματα του αθλήματος που το χρειάζονται περισσότερο».

Παράλληλα, έχουν διατυπωθεί ερωτήματα σχετικά με τον έλεγχο και την εποπτεία των χρημάτων που ήδη διοχετεύει σε κάποιες χώρες.

Ο Ινφαντίνο υποστηρίζει ότι οι προτάσεις θα συμβάλουν στη χρηματοδότηση γηπέδων, εθνικών ομάδων, ευκαιριών για νέους ποδοσφαιριστές και στήριξης στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Σε βίντεο που δημοσίευσε η FIFA, ο Ινφαντίνο υπερασπίστηκε το σχέδιο, κάνοντας λόγο για «προσφορά και όχι υποχρέωση».

«Αποτελεί μέρος μίας δημοκρατικής διαδικασίας, μίας διαδικασίας διαβούλευσης και πάνω από όλα είναι μία ευκαιρία για να επιταχύνουμε την ανάπτυξη του αθλήματος παγκοσμίως, όχι μία υποχρέωση», είπε.

Η FIFA αναφέρει, επίσης, τη Formula 1, τη Λα Λίγκα, τη Ligue 1 και τη Μπουντεσλίγκα ως παραδείγματα αθλητικών οργανισμών που αξιοποιούν, όπως υποστηρίζει, «εξειδικευμένες εμπορικές δραστηριότητες». Ακόμη, σημειώνει ότι οι ιδιώτες επενδυτές «σε καμία περίπτωση» δεν θα έχουν επιρροή στη διοργάνωση του Μουντιάλ.

Οι περισσότερες αντιδράσεις ήταν αρνητικές. Η European Leagues χαρακτήρισε τις προτάσεις της FIFA ως «απερίσκεπτη και διχαστική πρωτοβουλία», προειδοποιώντας για επιπτώσεις «στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο».

«Το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν πωλείται. Δεν αποτελεί ιδιωτικό επενδυτικό περιουσιακό στοιχείο του προέδρου της FIFA», επισημάνθηκε στην ανακοίνωση.

Η FIFPRO κάλεσε τη FIFA να «επανεξετάσει την πρόταση χωρίς καθυστέρηση».

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