Κέιτι Πέρι και Τζάστιν Τριντό έκαναν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί

Snapshot Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό επιβεβαίωσαν τη σχέση τους με την πρώτη επίσημη κοινή εμφάνιση στο Φεστιβάλ Tribeca στη Νέα Υόρκη.

Οι φήμες για το ειδύλλιο ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 2025, μετά από κοινές εμφανίσεις στο Μόντρεαλ.

Η σχέση ξεκίνησε μετά το χωρισμό της Πέρι από τον Ορλάντο Μπλουμ, με τον οποίο είχε αρραβωνιαστεί.

Η Πέρι έχει γνωρίσει την οικογένεια του Τριντό και συμβουλεύει μουσικά τον 18χρονο γιο του, Ξαβιέ.

Η πρεμιέρα της ταινίας «Katy Perry: The Lifetimes Tour

Live from Paris» παρουσιάζει την κινηματογραφική καταγραφή της περιοδείας της τραγουδίστριας. Snapshot powered by AI

Την πρώτη τους επίσημη κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί πραγματοποίησαν η ποπ σταρ Κέιτι Πέρι και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό, δίνοντας τέλος σε κάθε αμφιβολία για τη σχέση τους.

Το ζευγάρι βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας 8 Ιουνίου στη Νέα Υόρκη, στην πρεμιέρα της νέας συναυλιακής ταινίας της τραγουδίστριας, «Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live from Paris», στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Tribeca.

Λαμπερές εμφανίσεις και χαμόγελα στον φακό

Η 41χρονη τραγουδίστρια επέλεξε μια εντυπωσιακή λευκή δημιουργία με λουλουδένιες λεπτομέρειες, ενώ ο 54χρονος Τριντό εμφανίστηκε με κλασικό μαύρο κοστούμι και λευκό πουκάμισο.

https://www.instagram.com/reel/DZWGHCwP7eV/

Οι δυο τους πόζαραν μαζί στους φωτογράφους, ενώ ο πρώην Καναδός πρωθυπουργός παρακολουθούσε χαμογελαστός την Πέρι να συνομιλεί με δημοσιογράφους και θαυμαστές κατά την άφιξή της στην εκδήλωση.

Η σχέση που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2025

Οι φήμες για ειδύλλιο ανάμεσα στην Πέρι και τον Τριντό ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 2025, όταν οι δυο τους εθεάθησαν μαζί στο Μόντρεαλ.

Λίγο αργότερα, φωτογραφήθηκαν σε δείπνο σε γνωστό εστιατόριο της καναδικής πόλης, με ανθρώπους από το περιβάλλον του καταστήματος να κάνουν λόγο για μια ιδιαίτερα ζεστή και ευχάριστη βραδιά.

Katy Perry and Justin Trudeau make their romance red-carpet official at the Tribeca Film Festival premiere of her film, ‘The Lifetimes Tour – Live from Paris.’ ❤️ pic.twitter.com/ee75aNJXSE — Entertainment Tonight (@etnow) June 9, 2026

Η παρουσία του Τριντό σε συναυλία της Πέρι στο Μόντρεαλ, λίγες ημέρες αργότερα, ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τα δημοσιεύματα που τους ήθελαν ζευγάρι.

Μετά το τέλος της σχέσης με τον Ορλάντο Μπλουμ

Η νέα σχέση της τραγουδίστριας έγινε γνωστή λίγους μήνες μετά την επιβεβαίωση του χωρισμού της από τον ηθοποιό Ορλάντο Μπλουμ, με τον οποίο διατηρούσε δεσμό για περίπου εννέα χρόνια και είχε αρραβωνιαστεί.

Katy Perry and Orlando Bloom unfollowed each other on Instagram. pic.twitter.com/PP2Of93Noj — Katy Perry Activity (@KatyActivity) January 23, 2025

Από τότε, οι κοινές εμφανίσεις της με τον Τριντό πληθαίνουν, με αποκορύφωμα την πρώτη επίσημη κοινή παρουσία τους στο κόκκινο χαλί του Tribeca.

Η γνωριμία με την οικογένεια Τριντό

Η σχέση του ζευγαριού φαίνεται να έχει αποκτήσει πιο σοβαρό χαρακτήρα, καθώς η τραγουδίστρια έχει γνωρίσει και τα παιδιά του πρώην πρωθυπουργού.

Μάλιστα, ο 18χρονος γιος του Τριντό, Ξαβιέ, ο οποίος ασχολείται με τη μουσική, έχει αποκαλύψει σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι συχνά ζητά τη γνώμη της Κέιτι Πέρι για τα τραγούδια που δημιουργεί, χαρακτηρίζοντας πολύτιμες τις συμβουλές που λαμβάνει από τη διεθνώς αναγνωρισμένη καλλιτέχνιδα.

Katy Perry is crying and singing “Not Like The Movies” to Justin Trudeau at The Lifetimes Tour - Live In Paris movie premiere. pic.twitter.com/qvjsBPxokV — Katy Perry Activity (@KatyActivity) June 9, 2026

Η ταινία που παρουσιάζει την περιοδεία της Πέρι

Με αφορμή την πρεμιέρα, η Κέιτι Πέρι μίλησε για τη νέα της παραγωγή, εξηγώντας ότι πρόκειται για μια κινηματογραφική καταγραφή της περιοδείας της και όχι για ένα προσωπικό ντοκιμαντέρ όπως το «Part of Me» του 2012.

Όπως ανέφερε, η ταινία δημιουργήθηκε ως φόρος τιμής στους θαυμαστές που τη στηρίζουν εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, μεταφέροντας στη μεγάλη οθόνη την ατμόσφαιρα και την ενέργεια των συναυλιών της.

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