Αγροτικά μπλόκα: Ομαλοποιήθηκε η εικόνα στους δρόμους – Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων

Απίστευτη ταλαιπωρία περίμενε τους οδηγούς που ήθελαν να μετακινηθούν την Τρίτη από το λεκανοπέδιο της Αττικής. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.

INTIME NEWS
Με μεγάλη υπομονή οπλίστηκαν την Τρίτη οι οδηγοί που μετακινήθηκαν από το λεκανοπέδιο της Αττικής προς την περιφέρεια μέσω της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας λόγω της ουράς χιλιομέτρων που είχε δημιουργηθεί από τα αγροτικά μπλόκα.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίστηκε στο ύψος του Σχηματαρίου όπου τα οχήματα ήταν ακινητοποιημένα για αρκετή ώρα.

Λίγο μετά τις 17:30 το απόγευμα, η Ελληνική Αστυνομία ήρθε σε συνεννόηση με τους αγρότες που έχουν στήσει μπλόκα σε Αμφίκλεια, Βοιωτία και Ριτσώνα, προκειμένου να ανοίξουν δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Τελικά, λίγο πριν από τις 19:00, γνωστοποιήθηκε από την Ελληνική Αστυνομία ότι δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία το τμήμα της Εθνικής Οδού στη Ριτσώνα προς Θήβα και Κάστρο Βοιωτίας. Ωστόσο, εντοπίζεται ένα άλλο πρόβλημα από τις Αρχές, το οποίο καθυστερεί το άνοιγμα και των δύο λωρίδων σε όλο το μήκος.

Συγκλονιστικές ήταν οι εικόνες από το Σχηματάρι, όπου η ουρά των οχημάτων ξεπερνούσε τα 20 χιλιόμετρα!

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας Αττικής από τις 06:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα της Τετάρτης, 21.112 οχήματα είχαν φύγει από την Αθηνών - Κορίνθου και 21.780 από την Αθηνών-Λαμίας.

Προσωρινό άνοιγμα των δρόμων στη Θεσσαλονίκη

Σε προσωρινό άνοιγμα των δρόμων λόγω των εορτών των Χριστουγέννων προχώρησαν οι παραγωγοί, δίνοντας ανάσα στους εκδρομείς, χωρίς όμως να αποχωρούν από τα μπλόκα, όπου παραμένουν καθημερινά σε βάρδιες. Την ίδια στιγμή, στις 26/12, θα πραγματοποιηθούν γενικές συνελεύσεις για να αποφασιστεί η συνέχεια των κινητοποιήσεών τους.

Στο πλαίσιο αυτό, διεξάγεται κανονικά η κυκλοφορία στα διόδια Μαλγάρων και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Αθηνών. Το ρεύμα προς Αθήνα ελευθερώθηκε την Τρίτη, μετά από 22 ημέρες που παρέμενε κλειστό, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη άνοιγε περιοδικά κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ημερών. Οι συμμετέχοντες στο μπλόκο δηλώνουν ότι τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα θα παραμείνουν παρατεταγμένα στην άκρη του οδοστρώματος, χωρίς όμως οι ίδιοι να προτίθενται να αποχωρήσουν.

Στο μεταξύ παραμένει το αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο στον κόμβο του Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες. Οι παραγωγοί δεν θα προχωρήσουν σε καμία κινητοποίηση έως το Σάββατο (27/12), ενώ οι βάρδιες συνεχίζονται κανονικά και τα τρακτέρ μαζί με τα αγροτικά οχήματα θα βρίσκονται παρατεταγμένα στην άκρη του οδοστρώματος.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο μπλόκο της Χαλκηδόνας, επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Έδεσσας. Μέχρι και την Παρασκευή (26/12) δεν προγραμματίζεται καμία κινητοποίηση, ενώ την ίδια ημέρα θα ληφθούν αποφάσεις για τις επόμενες ενέργειες των παραγωγών.

Την ίδια ώρα, τρακτέρ και αγροτικά οχήματα παραμένουν παρατεταγμένα στα «Πράσινα Φανάρια», χωρίς όμως να προβαίνουν σε κάποια κινητοποίηση. Στο μεταξύ, ενισχύεται το μπλόκο που έχει στηθεί με πρωτοβουλία μελισσοκόμων και αγροτών στο νομό Χαλκιδικής, στα φανάρια της Νικήτης, στη Σιθωνία.

