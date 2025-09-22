Πουλόβερ από ανακυκλωμένα... ποτήρια: Η καινοτομία με χιλιάδες έσοδα που σώζει το περιβάλλον

Πουλόβερ από ανακυκλωμένα... ποτήρια: Η καινοτομία με χιλιάδες έσοδα που σώζει το περιβάλλον
Μια φοιτήτρια μηχανικής έχει δημιουργήσει μια σειρά ρούχων με πρώτη ύλη τα πεταμένα κόκκινα, πλαστικά ποτήρια μιας χρήσεως από πάρτι, τα οποία μετατρέπει σε μαλακά πουλόβερ και σκουφάκια. Η πρωτοβουλία προσφέρει μια δεύτερη «ζωή» σε αυτά τα δύσκολα ανακυκλώσιμα αντικείμενα, ενώ παράλληλα δίνει μια ολοκληρωμένη λύση σ' ένα σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα.

Εκατομμύρια από αυτά τα πλαστικά ποτήρια καταλήγουν στα σκουπίδια κάθε χρόνο. Πολλές μονάδες ανακύκλωσης όμως, δεν διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για την επεξεργασία του συγκεκριμένου τύπου πλαστικού.

Εδώ λοιπόν, έρχεται η Lauren Choi, πρώην φοιτήτρια του πανεπιστημίου Johns Hopkins, η οποία ίδρυσε το New Normal Collective. Αφού αποφοίτησε το 2020, εξασφάλισε χρηματοδότηση για την αγορά ενός ειδικού μηχανήματος, το οποίο μπορεί να μετατρέπει τα τεμαχισμένα πλαστικά ποτήρια σε νήμα. Παράλληλα, συνεργάστηκε με δύο άλλα πανεπιστήμια μηχανικής για να βρει ένα μη τοξικό, φυσικό υλικό που θα έκανε το πλαστικό νήμα απαλό και άνετο, ιδανικό για πλεκτά.

Η Choi εξασφάλισε περαιτέρω χρηματοδότηση από την εταιρεία Reynold’s Consumer Products, μητρική της Hefty – μίας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πλαστικών ποτηριών στις ΗΠΑ. Η παραγωγή ξεκινά στη Βόρεια Καρολίνα και τη Βιρτζίνια, όπου τα τεμαχισμένα ποτήρια μετατρέπονται σε νήμα. Στη συνέχεια, αυτό στέλνεται σε μια εγκατάσταση στο Μπρούκλιν, όπου μια μηχανή πλέξης δημιουργεί τα πουλόβερ και τους σκούφους με τη μέθοδο του continuous filament yarn, έναν συνεχή, αδιάσπαστο κλώνο, αντί για το συνηθισμένο spun yarn.

Η επιλογή του filament yarn είναι κρίσιμη, καθώς αποτρέπει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της μόλυνσης από συνθετικά υφάσματα: την απόρριψη μικροπλαστικών κατά το πλύσιμο. Κάθε φορά που πλένεται ένα ρούχο από συνθετικό ύφασμα, αποβάλλει μικροπλαστικές ίνες που καταλήγουν στο περιβάλλον, ρυπαίνοντας τον αέρα και το νερό.

Ένα ακόμα πλεονέκτημα της τριπλής πλέξης είναι ότι παράγει ολόκληρο το ένδυμα χωρίς να αφήνει απορρίμματα υφάσματος. Η παραγωγή δεν χρησιμοποιεί τεχνητές χρωστικές, καθώς οι παστέλ αποχρώσεις των ρούχων (κίτρινο, πράσινο, μπλε, ροζ) προέρχονται από τα χρώματα των ίδιων των ποτηριών.

https://www.instagram.com/reel/DCf_EFIpbEE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Σύμφωνα με τον Guardian, τα προϊόντα του New Norm συχνά εξαντλούνται μέσα σε λίγες ώρες, αποφέροντας έσοδα χιλιάδων δολαρίων. Αυτό έχει ενθαρρύνει τη Choi να αναζητήσει ευκαιρίες στον τομέα των επιχειρηματικών συνεργασιών, με πολλές εταιρείες να δοκιμάζουν πλέον το νήμα για αντοχή και ανθεκτικότητα.

Τα πουλόβερ πωλούνται προς 45 έως 85 δολάρια.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

