Γιατί η Coca-Cola σε γυάλινο μπουκάλι έχει καλύτερη γεύση απ' ότι σε πλαστικό ή κουτάκι;

Δεν είναι λίγοι όσοι υποστηρίζουν ότι η Coca-Cola σε γυάλινο μπουκάλι είναι πιο απολαυστική από την ίδια έκδοση σε κουτάκι ή πλαστικό. Το θέμα συζητείται εδώ και χρόνια σε φόρουμ και social media, με πολλούς να λένε ότι «απλώς δεν είναι το ίδιο».

Ορισμένοι αποδίδουν τη διαφορά στο είδος της ζάχαρης, άλλοι όμως επιμένουν ότι κάτι αλλάζει στη συνολική εμπειρία κατανάλωσης.

Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr

Διαβάστε επίσης