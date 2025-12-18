Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προσέφερε εορταστικά γεύματα σε εκατοντάδες άστεγους συμπολίτες μας

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), σε συνεργασία με την Coca - Cola στην Ελλάδα (Coca - Cola Hellas και Coca - Cola Τρία Έψιλον) και τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Αττικής «Ακρόπολις», πραγματοποίησε, την Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2025 στο Θησείο, μεγάλη εορταστική εκδήλωση για τους άστεγους συμπολίτες μας που διαβιούν στο κέντρο της πόλης, προσφέροντας τους εορταστικά γεύματα και γλυκίσματα αλλά και αξέχαστες στιγμές χαράς και κοινωνικοποίησης ενόψει των Χριστουγέννων.

Συγκεκριμένα, εθελοντές και προσωπικό (κοινωνικοί λειτουργοί - ψυχολόγοι) του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας και εργαζόμενοι της Coca - Cola Hellas και Coca - Cola Τρία Έψιλον, μαζί με επαγγελματίες - μέλη της Λέσχης Αρχιμαγείρων Αττικής «Ακρόπολις», παρασκεύασαν στις εγκαταστάσεις του ΣΑΕΚ Ηλιούπολης, συσκεύασαν και διένειμαν ζεστά, εορταστικά γεύματα και γλυκίσματα σε εκατοντάδες ευάλωτους συμπολίτες μας. Επιπρόσθετα, προσέφεραν είδη ένδυσης και υπόδησης, ευγενική δωρεά της Coca - Cola στην Ελλάδα. Παράλληλα, το εορταστικό κλίμα ενισχύθηκε μουσικά από DJ του Ε.Ε.Σ., αλλά και εθελοντές που έψαλαν τα κάλαντα, μεταφέροντας την μαγεία των Χριστουγέννων.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. Dr. Αντώνιος Αυγερινός, προσέφερε τιμητικές πλακέτες στον Γενικό Διευθυντή Coca-Cola Hellas, κ. Σταύρο Μουρελάτο, στον Γενικό Διευθυντή της Coca - Cola Τρία Έψιλον, κ. Svetoslav Atanasov, στην Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων, Επικοινωνίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Coca-Cola Hellas, κα Μαρία Τζελέπη και στον Πρόεδρο της Λέσχης Αρχιμαγείρων Αττικής «Ακρόπολις», κ. Κωνσταντίνο Μουζάκη για την καθοριστική συμβολή τους στην υλοποίηση της ιδιαίτερα απαιτητικής αυτής δράσης.

Ανάλογες δράσεις υποστήριξης αστέγων θα υλοποιηθούν από τον Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας του Ε.Ε. Σ. καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα, ειδικότερα σε περιόδους κατά τις οποίες θα επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες.