Coca-Cola και Ερυθρός Σταυρός ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

Coca-Cola και Ερυθρός Σταυρός ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
Kάθε γιορτινή στιγμή είναι μαγική, όταν τη μοιράζεσαι. Αυτά τα Χριστούγεννα, η Coca-Cola συνεχίζει με συνέπεια την αποστολή της να προσφέρει χαρά και έμπρακτη στήριξη σε όσους το έχουν ανάγκη, ενισχύοντας το ανθρωπιστικό έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Με πίστη στην αξία της αλληλεγγύης, η Coca-Cola προσφέρει οικονομική στήριξη για να καλυφθούν βασικές ανάγκες οικογενειών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Φέτος, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, στηρίζει 500 πολυμελείς οικογένειες σε επτά πόλεις της Ελλάδας, προσφέροντάς τους πρόσβαση σε αγαθά που κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητά τους:

  • Αθήνα – 250 νοικοκυριά
  • Θεσσαλονίκη – 50 νοικοκυριά
  • Ηράκλειο Κρήτης – 40 νοικοκυριά
  • Λάρισα – 30 νοικοκυριά
  • Πάτρα – 50 νοικοκυριά
  • Μυτιλήνη – 40 νοικοκυριά
  • Χαλκίδα – 40 νοικοκυριά

Στη μαγεία των εορτών, η CocaCola πιστεύει ότι κανείς δεν πρέπει να μένει μόνος. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η αγάπη, η ζεστασιά και η προσφορά ταξιδεύουν εκεί όπου χρειάζονται περισσότερο, διαδίδοντας το πνεύμα της μαγείας των Χριστουγέννων.

Εθελοντική δράση για ανθρώπους χωρίς στέγη στην Αθήνα

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι της Coca-Cola στην Ελλάδα (Coca-Cola Hellas &a Coca-Cola Τρία Έψιλον) θα συμμετάσχουν στην εθελοντική δράση προετοιμασίας και προσφοράς γευμάτων, μία πρωτοβουλία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σε συνεργασία με την Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδας Αττικής «Ακρόπολις». Η δράση θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο της Αθήνας προσφέροντας ζεστά γεύματα σε 300 συμπολίτες μας χωρίς στέγη.

Ο Dr. Αντώνιου Αυγερινού, Προέδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, δήλωσε σχετικά: «Η συνεργασία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.) με την Coca-Cola αποτελεί μια σημαντική πράξη αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς, η οποία μας επιτρέπει να στηρίξουμε πεντακόσιες (500) πολυμελείς οικογένειες σε επτά (7) πόλεις της Ελλάδας. O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους, στηρίζει κάθε χρόνο 9.500 παιδιά και τις οικογένειές τους σε όλη την Ελλάδα. Αυτές τις γιορτές, η βοήθεια και η αλληλεγγύη είναι πιο απαραίτητες από ποτέ, και είμαστε πολύ ευτυχείς που, μαζί με την Coca-Cola, προσφέρουμε την απαραίτητη υποστήριξη σε εκείνους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Τεράστιο και πολυεπίπεδο είναι το έργο του Ε.Ε.Σ. και προς τους άστεγους συμπολίτες μας. Η Κινητή Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Αστέγων του Ε.Ε.Σ., στελεχωμένη με κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, νοσηλευτές και εθελοντές, πραγματοποιεί, σε ετήσια βάση, 1.823 παρεμβάσεις στα τρία μεγάλα αστικά κέντρα (Αττική, Θεσσαλονίκη και Πάτρα), ενισχύοντας ουσιαστικά τους αστέγους με τρόφιμα μακράς διάρκειας, είδη ένδυσης και υπόδησης, είδη προσωπικής υγιεινής και προσφέροντας ψυχοκοινωνική στήριξη και υποστήριξη και Πρώτες Βοήθειες. Με τη μεγάλη δράση υποστήριξης που διοργανώνουμε, σε συνεργασία με την Coca-Cola και τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Αττικής «Ακρόπολις», θα προσφέρουμε ζεστά γεύματα και χριστουγεννιάτικα δώρα σε 300 άστεγους συμπολίτες μας. Ευχαριστούμε θερμά την Coca-Cola για την πολύτιμη συνεργασία και τη συμβολή της στο έργο μας, ενισχύοντας το πνεύμα της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς».

Η κ. Μαρία Τζελέπη, Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων, Επικοινωνίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, ανέφερε: «Η συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό εκφράζει τον τρόπο με τον οποίο η Coca-Cola βλέπει τον ρόλο της στην κοινωνία: με σταθερή παρουσία, συνέπεια και ουσιαστική παρέμβαση εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη, έχοντας ακόμη μία ευκαιρία να σταθεί δίπλα σε όσους δοκιμάζονται. Αυτά τα Χριστούγεννα, στηρίζουμε 500 νοικοκυριά που βιώνουν καθημερινές δυσκολίες, και παράλληλα, αξιοποιούμε τη δύναμη του εθελοντισμού και την αφοσίωση των ανθρώπων μας. Συνεχίζουμε να ενωνόμαστε με φορείς που επιτελούν σημαντικό έργο, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και δημιουργώντας ένα μέλλον γεμάτο ελπίδα, ανθρωπιά και τη μαγεία των Χριστουγέννων, για όλους».

Δέσμευση για έμπρακτη προσφορά στις τοπικές κοινωνίες

Η Coca-Cola συνεχίζει και φέτος να στηρίζει σταθερά οργανισμούς και φορείς που συμβάλλουν ουσιαστικά στην κοινωνική συνοχή, επιδιώκοντας να βρίσκεται δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη με ουσιαστικές πράξεις αλληλεγγύης και υπευθυνότητας.

Σχετικά με την The Coca-Cola Company:

Η The Coca-Cola Company (NYSE: KO) είναι μία «total beverage» εταιρία, με προϊόντα σε περισσότερες από 200 χώρες και περιοχές. Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε αναζωογόνηση στον κόσμο και να κάνουμε τη διαφορά.

 Διαθέτουμε στην αγορά πολλαπλά brands αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων σε διάφορες κατηγορίες ποτών παγκοσμίως. Το χαρτοφυλάκιό μας περιλαμβάνει μάρκες, όπως η Coca-Cola, η Sprite και η Fanta. Στα προϊόντα που συμβάλλουν στην ενυδάτωση, τις αθλητικές επιδόσεις, καθώς και τα ροφήματα καφέ και τσαγιού, περιλαμβάνονται το Dasani, το smartwater, το vitaminwater, το Topo Chico, το BODYARMOR, το Powerade, το Costa, το Georgia, το Gold Peak και το Ayataka. Τα προϊόντα μας που περιλαμβάνουν θρεπτικά στοιχεία, χυμούς, γαλακτοκομικά και φυτικά συστατικά είναι τα Minute Maid, Simply, innocent, Del Valle, fairlife και το AdeΖ. Αναδιαμορφώνουμε συνεχώς το χαρτοφυλάκιό μας, μειώνοντας τη ζάχαρη στα ροφήματά μας και διαθέτοντας νέα καινοτόμα προϊόντα στην αγορά.

Προσπαθούμε να έχουμε θετικό αντίκτυπο στις ζωές των ανθρώπων, στις κοινότητες που δραστηριοποιούμαστε και τον πλανήτη, μέσα από την αναπλήρωση του νερού που χρησιμοποιούμε για τα προϊόντα μας, την ανακύκλωση των συσκευασιών μας, τη βιώσιμη συλλογή πρώτων υλών και τη μείωση των εκπομπών άνθρακα σε όλη την αλυσίδα αξίας μας. Μαζί με τους συνεργάτες εμφιαλωτές μας, απασχολούμε περισσότερους από 700,000 ανθρώπους, συμβάλλοντας στη δημιουργία οικονομικών ευκαιριών για τις τοπικές κοινότητες παγκοσμίως. Μάθετε περισσότερα για την https://www.coca-colacompany.com/ και ακολουθείστε μας σε Twitter, Instagram, Facebook και LinkedIn.

Σχετικά με τον Ερυθρό Σταυρό:

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ιδρύθηκε στις 10 Ιουνίου 1877. Από τη στιγμή της ίδρυσής του αναγνωρίσθηκε από τη Διεθνή Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού και σήμερα αποτελεί μέρος της «οικογένειας» του Διεθνούς Κινήματος Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Στη μακρά πορεία του παραμένει σταθερά αφοσιωμένος στις διεθνείς ανθρωπιστικές αρχές και στην αλληλέγγυα εθελοντική προσφορά βοήθειας προς τον συνάνθρωπο. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι ο μεγαλύτερος και αρχαιότερος ανθρωπιστικός οργανισμός στην Ελλάδα με σύνθετο έργο που βασίζεται στην εθελοντική δράση και την άμεση ανταπόκριση των πολιτών. Κινητοποιείται στοχεύοντας πάντα στην ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου σε περιόδους πολέμου και ειρήνης, στηρίζοντας τραυματίες, ασθενείς, πρόσφυγες, ηλικιωμένους, ανθρώπους με οικονομικές δυσκολίες και άτομα από κάθε ευάλωτη ομάδα του πληθυσμού. Η δράση του έχει συνδεθεί με την επαγρύπνηση, την αλληλεγγύη και τη φιλαλληλία και είναι συνώνυμη της αφιλοκερδούς προσφοράς και της ανιδιοτέλειας.

