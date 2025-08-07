Μητσοτάκης: Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μάς συγκλονίζει όλους
«Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία» αναφέρει ο πρωθυπουργός
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
«Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους» έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τον θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας.
«Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο...» αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Σχόλια
Trending
Η "άγνωστη" κόρη του Αντ. Σαμαρά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:58 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ρόδος: Συνελήφθη 30χρονη με μαχαίρι στα δικαστήρια
23:33 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Πότε παίζουν τις ευρωπαϊκές ρεβάνς Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ
23:24 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός - Σαχτάρ: Τα highlights της ισοπαλίας στο ΟΑΚΑ
23:20 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ: Πλησιάζει στην απόκτηση του Γιακουμάκη – Συμφωνία με Κρουζ Αζούλ
22:54 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ροδόπη: Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Μελίταινα
14:38 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η "άγνωστη" κόρη του Αντ. Σαμαρά
09:51 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ