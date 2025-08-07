Μητσοτάκης: Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μάς συγκλονίζει όλους

«Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους» έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τον θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας.

«Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο...» αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης