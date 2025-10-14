Άλκης Γιαννακάς: Από το «καλό παιδί» του σινεμά στο «ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη»

Θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση θανάτου του Άλκη Γιαννακά, σε ηλικία 80 ετών, λόγω προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα της ζωής του.

Ο «γόης» του ελληνικού κινηματογράφου και «αντίπαλον δεός» του Ανδρέα Μπάρκουλη

O Άλκης Γιαννακάς έγινε δημοφιλής από τους πρωταγωνιστικούς του ρόλους στις ταινίες «Ένας ντελικανής» και «Το ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη».

Χαρακτηριστικές ήταν οι συμμετοχές του και στις ταινίες «Μαντώ Μαυρογένους», «Η σοφερίνα» και «Οι γενναίοι του Βορρά».

Έπαιξε ρόλους του «καλού παιδιού» στην κλασική εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, αλλά ρόλος «σταθμός» στη ζωή του ήταν εκείνος του «Αλέκου» στο «ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη», μία ταινία που τον καθιέρωσε ως «τον ωραίο κακό του σινεμά».

Πολλοί είχαν χαρακτηρίσει τον Άλκη Γιαννακά ως «αντίπαλον δέος» του Ανδρέα Μπάρκουλη.

Δεν έπαιξε σε πολλές ταινίες, ωστόσο υπήρξε σύμβολο ανδρισμού και ερωτισμού. Μάλιστα, υπήρξε sex symbol στην εποχή του και οι ερωτικές ιστορίες του είχαν πολυσυζητηθεί.

Τον ερωτεύτηκαν πολλές συμπρωταγωνίστριές του με τις οποίες είχε συνάψει σχέση. Η Γκιζέλα Ντάλι υπήρξε σύντροφος του για μεγάλο διάστημα και όπως είχε δηλώσει: «Ήταν ο μεγαλύτερος έρωτας της ζωής μου. Ήταν ο ωραιότερος και πιο περιζήτητος άντρας και ήταν δικός μου. Ζήσαμε μια σχέση πάθους».

Μαζί πρωταγωνίστησαν στην ταινία «Ο Παρθένος».

Η τελευταία του ταινία ήταν το 1987 και από τότε εγκατέλειψε οριστικά τo χώρο του θεάματος.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του ζούσε στην Αθήνα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας μαζί με τη σύζυγό του.