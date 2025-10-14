Πέθανε ο Άλκης Γιαννακάς

Θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση θανάτου του Άλκη Γιαννακά, σε ηλικία 80 ετών.

Την είδηση έκανε γνωστή ο τηλεοπτικός σταθμός ΑΝΤ1, με τη σύντροφό του, Κατερίνα, να ανακοινώνει το θάνατό του και να σχολιάζει «κάναμε σχέδια και όνειρα αλλά δυστυχώς η ζωή μας τα έφερε αλλιώς».

Ποιος ήταν ο Άλκης Γιαννακάς

Ο Άλκης Γιαννακάς γεννήθηκε στις 28 Μαρτίου του 1945 στην Αθήνα. Ήταν γνωστός κυρίως από τις συμμετοχές του στις ταινίες «Ένας ντελικανής» (1963) και «Το ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη» (1965).

Στα τέλη της δεκαετίας του '80 εγκατέλειψε οριστικά τo θέατρο και τα τελευταία χρόνια της ζωής του ζούσε στην Αθήνα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας μαζί με τη σύντροφό του.

Ο Άλκης Γιαννακάς έπαιξε ρόλους του «καλού παιδιού» στην κλασική εποχή του ελληνικού κινηματογράφου. Ως «ρεμάλι» της Φωκίωνος Νέγρη έγινε ευρύτερα γνωστός ως «ο ωραίος κακός του σινεμά».

