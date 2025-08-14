Πόπη Χριστοδούλου: Ποια ήταν η Μάρθα - Ρίτσα του «Παρά πέντε» - Βίντεο

Η Πόπη Χριστοδούλου είχε κλέψει τις εντυπώσεις με τον διπλό της ρόλο στην τηλεοπτική σειρά «Παρά πέντε»

Πόπη Χριστοδούλου: Ποια ήταν η Μάρθα - Ρίτσα του «Παρά πέντε» - Βίντεο

Η Πόπη Χριστοδούλου με την Σμαράγδα Καρύδη στο «Παρά πέντε»

Γεννημένη στον Πειραιά, η Πόπη Χριστοδούλου τελείωσε τη Δραματική Σχολή του Πειραϊκού Συνδέσμου και παράλληλα σπούδασε τρία χρόνια στο κεντρικό ωδείο του Κώστα Κλάβα, μαθαίνοντας φωνητική, ορθοφωνία, θεωρία μουσικής, σολφέζ και ελαφρό τραγούδι. Επί οκτώ χρόνια εμφανιζόταν ως τραγουδίστρια σε μουσικές σκηνές σε Αθήνα, επαρχία και εξωτερικό, ενώ τα τελευταία χρόνια είχε αφοσιωθεί στη διδασκαλία θεατρικής αγωγής σε δημοτικά σχολεία και στο εργαστήρι δημιουργικής γραφής Tabula Rasa του Παναγιώτη Καποδίστρια ο οποίος ανακοίνωσε το θάνατό της.

Η είσοδός της στο «Παρά Πέντε» έγινε σχεδόν τυχαία, όταν αντί για κομπάρσο προτάθηκε από την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου να παίξει κάποια ηθοποιός την υπηρέτρια της Ντάλιας. Ο ρόλος δεν ήταν γραμμένος από την αρχή να είναι διπλός, αλλά εκείνη δεν δίστασε όταν χρειάστηκε να υποδυθεί δύο διαφορετικά πρόσωπα στο ίδιο σίριαλ. Παρά το ότι ήταν δεύτερος ρόλος, κέρδισε την αγάπη του κοινού και έμεινε αξέχαστος.

Διπλός ρόλος

«Ήξερα ότι είχα το ρόλο της Ρίτσας. Ανακαλύπτουμε γύρω στο τρίτο επεισόδιο ότι η Σμαράγδα με λέει Μάρθα και νομίζαμε ότι είναι τυπογραφικό λάθος. Ο σκηνοθέτης μας είπε ότι υπάρχει η δίδυμη αδερφή, οπότε προσπάθησα να κάνω λίγο πιο γλυκιά τη Μάρθα και πιο αυστηρή τη Ρίτσα. Η πιο έντονη σκηνή ήταν όταν έπρεπε να γίνω Ντάλια. Είχα πάρα πολύ μεγάλο κείμενο και δυσκολεύτηκα πάρα πολύ, γιατί είχα κι ένα πρόβλημα υγείας», είχε δηλώσει σχετικά η Πόπη Χριστοδούλου σε μία από τις σπάνιες εμφανίσεις της, 18 χρόνια μετά το τέλος της σειράς.

Στην τηλεόραση συμμετείχε σε παραγωγές όπως «7 Θανάσιμες Πεθερές», «Safe Sex», «Εργαζόμενη Γυναίκα», «Καλές Δουλειές», «Στο Ράφι», «Τρίχες» και «Σπίτι Είναι…». Η τελευταία της εμφάνιση έγινε ως guest, σε δύο επεισόδια της κωμωδίας «Φόνοι στο καμπαναριό» του Alpha. Στον κινηματογράφο εμφανίστηκε στις ταινίες «Νήσος» και «Μια φορά κι ένα… μωρό». Στο θέατρο είχε επίσης συχνή παρουσία, με παραστάσεις από κλασικό ρεπερτόριο όπως «Φαύστα», «Ο Ματωμένος Γάμος», «Το σπίτι της Μπερνάντα Άλμπα» και συνεργασίες με σκηνοθέτες όπως ο Θοδωρής Αθερίδης και ο Πέτρος Φιλιππίδης.

Η Πόπη Χριστοδούλου στο 3.35:

Μετά το «Παρά Πέντε» και τις τηλεοπτικές εμφανίσεις της, η Πόπη Χριστοδούλου επικεντρώθηκε στη διδασκαλία. Ήταν μητέρα μίας κόρης, της Κωνσταντίνας, η οποία είναι συγγραφέας, και συνεργαζόταν στενά με τον φίλο και σκηνοθέτη Παναγιώτη Καποδίστρια, ο οποίος και ανακοίνωσε τη θλιβερή είδηση του θανάτου της.

