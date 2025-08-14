Πόπη Χριστοδούλου: Νέα απώλεια για την παρέα του «Παρά Πέντε» - Έφυγε η «Ρίτσα» του «Παρά Πέντε»

Δεύτερη απώλεια μετράει μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα η αγαπημένη παρέα του Παρά Πέντε.

Η ηθοποιός, Πόπη Χριστοδούλου, η οποία αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό μέσα από τον διπλό ρόλο της ως «Μάρθα» και «Ρίτσα» – τις δίδυμες υπηρέτριες της Ντάλιας Χατζηαλεξάνδρου – στην τηλεοπτική σειρά «Παρά Πέντε», έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, λόγες ημέρες μετά τον θάνατο ενός από τους «κακούς» της σειράς, Γεράσιμου Μιχελής .

Τα τελευταία χρόνια, η Πόπη Χριστοδούλου δίδασκε στη σχολή του στενού της φίλου, Παναγιώτη Καποδίστρια, ο οποίος κι έκανε γνωστή την είδηση του θανάτου της.

Συντετριμμένος, ο ίδιος ήταν και εκείνος που έκανε γνωστή τη θλιβερή είδηση του θανάτου της. Στο μήνυμά του αναφέρει:

«Είναι από αυτές τις στιγμές που δεν μπορώ να πω τίποτα. Ποιος; Εγώ! Είναι σα να μην υπάρχουν λέξεις.

Πώς διάολο μπορείς να χωρέσεις σε λίγες προτάσεις τόσα χρόνια;

Θέατρο, τηλεόραση, σκηνοθεσίες, παρέα νύχτες ατελείωτες. Γέλια, κλάματα, τσακωμοί (καυγάδες ομηρικοί) και μετά αγκαλιά. Αυτή η ζεστή ή αγκαλιά... Εκείνη που δε θες να τελειώσει... Παρέα με εκείνο το κόκκινο φουστάνι που τόσο ήθελες να φορέσεις. Και κατάφερα στο φόρεσα. Ξέρεις εσύ...

Σε ευχαριστώ για όλα όσα μοιραστήκαμε πάνω και κάτω από τη σκηνή.

Καλό σου ταξίδι, Ποπάκι…

Σε ευχαριστώ που υπήρξες κομμάτι της ζωής μου.

Σε ευχαριστώ που υπήρξα κομμάτι της ζωής σου.

Τα άλλα θα στα πω μετά.

Καληνύχτα...»

Στην τελευταία της πριν από δύο χρόνια στο ΜEGA είχε αποκαλύψει λεπτομέρειες για την αγαπημένη σειρά και τον ρόλο της