Σοφία Σεϊρλή: Η ειρωνεία της τύχης για την αδικοχαμένη ηθοποιό

«Πού να φανταστεί κανείς μας ότι την Τετάρτη 6 Αυγούστου η Σοφία θα έκανε το τελευταίο της γύρισμα, μια μέρα πριν φύγει για τους Φούρνους. Το σοκ όλων μας είναι μεγάλο. Εγώ και όλες και όλοι οι φίλοι, συνάδελφοι και συνεργάτες στεκόμαστε αμήχανοι μπροστά σ’ αυτήν την τραγική απώλεια. Η Σοφία υπήρξε μια σπουδαία ηθοποιός και καλλιτέχνιδα που έφυγε άδοξα μέσα στα κύματα», έγραψε ο σκηνοθέτης Γιώργος Γκικαπέππας στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram για την αδικοχαμένη Σοφία Σεϊρλή.

Η ειρωνεία της τύχης είναι ότι η μίνι σειρά στην οποία έκανε γυρίσματα η ηθοποιός, με τίτλο «Αύριο», αφορά στη διάσωση ενός ζευγαριού που παρασύρεται από το νερό μέσα σε ένα φαράγγι. Ακολουθεί η επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μέσα στη βροχερή νύχτα.

Πιο συγκεκριμένα, στο «Αύριο», των 8 επεισοδίων που γυρίζεται εξ ολοκλήρου σε φυσικό περιβάλλον, όλα ξεκινούν όταν οι Αρχές βρίσκουν ένα παρατημένο αυτοκίνητο πάνω από το φαράγγι. Αυτό είναι το μόνο στοιχείο. Ο Αντρέας και η Μαριάν μπήκαν στο νερό λίγο πριν από την πλημμύρα και από εκείνη την ώρα αγνοούνται. Ένα ζευγάρι που τους είδε νωρίτερα σημαίνει συναγερμό. Ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής με τους άντρες του και ο διοικητής της τοπικής Αστυνομίας αρχίζουν να ψάχνουν.

Ο Αντρέας και η Μαριάν παρασύρονται μέσα στο φαράγγι χωρίς κανείς τους να ξέρει πού βρίσκεται ο άλλος και αν είναι ζωντανός. Τραυματισμένοι βγαίνουν στις όχθες φωνάζοντας μάταια ο ένας τον άλλον, ενώ η μικρή τους κόρη στην Αθήνα τούς αναζητά. Μια άγρια νύχτα αρχίζει, καθώς η βροχή που ξεσπά εμποδίζει ακόμα περισσότερο τον εντοπισμό τους. Πώς έφτασαν όλα ως εδώ; Στη σειρά -που συμμετέχουν πραγματικοί εθελοντές διασώστες- θα δούμε τους Στεφανία Γουλιώτη, Χρήστο Λούλη, Κίμωνα Κουρή και Δημήτρη Αριανούτσο.

Η σειρά γυρίζεται για λογαριασμό της ΕΡΤ σε σκηνοθεσία Γιώργου Γκικαπέππα και είναι η πρώτη ιστορία διάσωσης στην ελληνική τηλεόραση.

Ως γνωστόν, η άτυχη ηθοποιός πνίγηκε στους Φούρνους Κορσεών την Κυριακή 10 Αυγούστου και είχε μόλις πριν από μερικές ημέρες ολοκληρώσει το τελευταίο της γύρισμα στη συγκεκριμένη σειρά, που έμελλε να είναι και το κύκνειο άσμα της.