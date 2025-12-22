Ντόρα Γιαννακοπούλου: Η φωνή που ταξίδεψε τον Θεοδωράκη στο εξωτερικό, όταν η χούντα τον απαγόρευε

Τη δική της ξεχωριστή διαδρομή στον χώρο του πολιτισμού άφησε η Ντόρα Γιαννακοπούλου, η οποία έφυγε στις 21 Δεκεμβρίου του 2025, από τη ζωή, έχοντας υπηρετήσει με συνέπεια και ευαισθησία το θέατρο, το τραγούδι και τη λογοτεχνία.

Η πρώτη της θεατρική εμφάνιση έγινε στο έργο «Ένας Όμηρος» του Μπρένταν Μπίαν, σε σκηνοθεσία Λεωνίδα Τριβιζά στο Κυκλικό Θέατρο, με τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη. Την ίδια περίοδο ξεκίνησε την πορεία της στο τραγούδι και τον κινηματογράφο, εμφανιζόμενη στις πρώτες μπουάτ της Πλάκας, σε μια εποχή έντονων καλλιτεχνικών ζυμώσεων.

Στη δισκογραφία συνεργάστηκε με σημαντικές μορφές του ελληνικού πολιτισμού, ερμηνεύοντας έργα εμπνευσμένα από τον Όμηρο και στη συνέχεια τραγούδια των Μίκη Θεοδωράκη, Μποστ και Μιχάλη Κακογιάννη, ενώ αργότερα ασχολήθηκε και με το έργο του Οδυσσέα Ελύτη.

Ανάμεσα στις πιο γνωστές εκτελέσεις από το έργο του Ελύτη, ξεχωρίζει η πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού «Του Μικρού Βοριά», την οποία ερμήνευσε η ίδια και η οποία συνδέθηκε διαχρονικά με το έργο.

Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας έφυγε στο εξωτερικό, όπου πραγματοποίησε περιοδείες σε χώρες της Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης με ένα ιδιαίτερο καλλιτεχνικό πρόγραμμα βασισμένο στη μουσική του Θεοδωράκη.

Από εκείνη την περίοδο διασώζεται αυτό το σπάνιο ηχητικό ντοκουμέντο από συναυλία της στη Βουδαπέστη, όταν το έργο του Θεοδωράκη ήταν απαγορευμένο στην Ελλάδα και ταξίδευε στο εξωτερικό μέσα από τη φωνή της.

Μετά τη Μεταπολίτευση αποσύρθηκε σταδιακά από το θέατρο και το τραγούδι, ανοίγοντας ένα νέο δημιουργικό κεφάλαιο, βρίσκοντας νέο εκφραστικό χώρο στη λογοτεχνία.

Τα μυθιστορήματά της στη μικρή οθόνη

Από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 στρέφεται στη λογοτεχνία. Η μεταφορά των έργων της στην τηλεόραση έβαλε τη Ντόρα Γιαννακοπούλου σχεδόν σε κάθε σπίτι της δεκαετίας του ’90, μέσα από επιτυχημένες σειρές που άφησαν εποχή.

Το πρώτο της μυθιστόρημα, «Η πρόβα του νυφικού» (1993), καθώς και «Ο μεγάλος θυμός» (1996), μεταφέρθηκαν με επιτυχία στη μικρή οθόνη σε σκηνοθεσία Κώστα Κουτσομύτη. Ακολούθησαν πολυάριθμα μυθιστορήματα, όλα από τις εκδόσεις Καστανιώτη, που γνώρισαν μεγάλη απήχηση στο αναγνωστικό κοινό.

Η Ντόρα Γιαννακοπούλου ανήκε σε εκείνη τη γενιά δημιουργών που δεν περιορίστηκαν σε μία μόνο μορφή έκφρασης, αφήνοντας το αποτύπωμά τους σε διαφορετικά πεδία της τέχνης.