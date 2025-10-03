Όταν απείλησαν με όπλο τον Γρηγόρη Μπιθικώτση για να μην τραγουδήσει με τον Μίκη Θεοδωράκη

Η Άννα Μπιθικώτση αποκάλυψε ένα άγνωστο περιστατικό από τη ζωή του πατέρα της, Γρηγόρη Μπιθικώτση. Όπως ανέφερε, άνθρωποι της νύχτας τον είχαν απειλήσει μπροστά στα μάτια της, φτάνοντας στο σημείο να του βάλουν όπλο στον κρόταφο, προκειμένου να τον αποτρέψουν από το να συνεργαστεί με τον Μίκη Θεοδωράκη.

Η αποκάλυψη έγινε στην τηλεόραση της ΕΡΤ, ενώ το περιστατικό θα περιγράφεται και στο βιβλίο που ετοιμάζει για τον πατέρα της.

Όπως είπε: «Δεν έχω πει ποτέ δημόσια αυτό το περιστατικό και το γράφω στο βιβλίο. Ο πατέρας μου μόλις άρχιζε με τον Μίκη και τότε η μητέρα μου έλειπε από το πατρικό και είχαμε μείνει οι δυο μας. Ήμουν δημοτικό, διάβαζα στο αναγνωστικό και προσπαθούσα να γράψω τις λεξούλες. Φώναξαν απ’ έξω τον μπαμπά μου και μετά τον άκουγα να φωνάζει βοήθεια. Βγαίνω σαν τρελή έξω και τι βλέπω; Τον είχαν ακουμπισμένο στη μάντρα με ένα όπλο στον κρόταφο και να του λένε “θα έρθεις για συναυλίες και δεν θα πας να τραγουδήσεις με τον Θεοδωράκη».

Φοβούμενη για τη ζωή του πατέρα της, η Άννα Μπιθικώτση πήρε κάτω από το στρώμα τα χρήματα της προκαταβολής που του είχαν δοθεί και τα παρέδωσε για να τον γλιτώσει. «Η μητέρα μου έλειπε. Του ζητούσαν τα λεφτά της προκαταβολής, έλεγε ότι δεν τα έχει και του έλεγαν “τώρα τα λεφτά ή θα σε καθαρίσω”. Μπαίνω μέσα στο δωμάτιο, κοριτσάκι εγώ. Σηκώνω το στρώμα, γιατί ήξερα που ήταν τα χρήματα, βγαίνω έξω και τους λέω “σας παρακαλώ μη σκοτώσετε τον μπαμπά μου, πάρτε τα χρήματα”. Τότε του είπαν “Τη ζωή σου τη χρωστάς στο παιδί σου”», κατέληξε.