Πέθανε η ηθοποιός Πόπη Χριστοδούλου – Είχε ξεχωρίσει για τον ρόλο της υπηρέτριας στο «Πάρα Πέντε»

Θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό χώρο η είδηση του θανάτου της ηθοποιού Πόπης Χριστοδούλου, η οποία αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό μέσα από τον διπλό ρόλο της ως «Μάρθα» και «Ρίτσα» – τις δίδυμες υπηρέτριες της Ντάλιας Χατζηαλεξάνδρου – στην τηλεοπτική σειρά «Παρά Πέντε».

Με τις χαρακτηριστικές ατάκες και την ιδιαίτερη ερμηνεία της, η ηθοποιός άφησε το δικό της στίγμα στη σειρά, κρατώντας πάντα ζωντανές τις αναμνήσεις και την αγάπη του κόσμου που τη συνόδευαν όλα αυτά τα χρόνια.

Τα τελευταία χρόνια, η Πόπη Χριστοδούλου δίδασκε στη σχολή του στενού της φίλου, Παναγιώτη Καποδίστρια.

Συντετριμμένος, ο ίδιος ήταν και εκείνος που έκανε γνωστή τη θλιβερή είδηση του θανάτου της. Στο μήνυμά του αναφέρει:

«Είναι από αυτές τις στιγμές που δεν μπορώ να πω τίποτα. Ποιος; Εγώ! Είναι σα να μην υπάρχουν λέξεις.

Πώς διάολο μπορείς να χωρέσεις σε λίγες προτάσεις τόσα χρόνια;

Θέατρο, τηλεόραση, σκηνοθεσίες, παρέα νύχτες ατελείωτες. Γέλια, κλάματα, τσακωμοί (καυγάδες ομηρικοί) και μετά αγκαλιά. Αυτή η ζεστή ή αγκαλιά... Εκείνη που δε θες να τελειώσει... Παρέα με εκείνο το κόκκινο φουστάνι που τόσο ήθελες να φορέσεις. Και κατάφερα στο φόρεσα. Ξέρεις εσύ...

Σε ευχαριστώ για όλα όσα μοιραστήκαμε πάνω και κάτω από τη σκηνή.

Καλό σου ταξίδι, Ποπάκι…

Σε ευχαριστώ που υπήρξες κομμάτι της ζωής μου.

Σε ευχαριστώ που υπήρξα κομμάτι της ζωής σου.

Τα άλλα θα στα πω μετά.

Καληνύχτα...»