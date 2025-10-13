Άννα Κυριακού: Το θέατρο, η τηλεόραση και το Twitter αποχαιρετούν μια σπουδαία ηθοποιό

Με βαθιά συγκίνηση το θέατρο και η τηλεόραση αποχαιρετούν την Άννα Κυριακού που έφυγε από τη ζωή, γνωστή για τους εμβληματικούς ρόλους της, όπως η θεία Μάρω, η Θέκλα Μπάρα και η Ψυχή στον «Αλέξη Ζορμπά». Η ηθοποιός άφησε πίσω της μια πλούσια καριέρα, γεμάτη αξέχαστες ηρωίδες που θα συνεχίσουν να ζουν στη μνήμη του κοινού.

Την είδηση του θανάτου της ανακοίνωσε μέσω social media ο Πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, Σπύρος Μπιμπίλας, σημειώνοντας ότι «ένα αντίο γεμάτο αγάπη πηγαίνει στην λατρεμένη μας Αννα Κυριακού, που έφυγε σήμερα το πρωί στα 95 της. Ήταν ένας τόσο ζεστός, χαρισματικός και ταλαντούχος άνθρωπος της τέχνης μας, που κοσμούσε το θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση για πάνω από 70 χρόνια. Η θρυλική θεία Μπεμπέκα των «Τριών Χαριτών» αγαπήθηκε από το κοινό και υπήρξε η τελευταία επιζώσα από τις θρυλικές ταινίες του σπουδαίου Βασίλη Λογοθετίδη».

Η κηδεία της θα τελεστεί το πρωί της Τετάρτης 15 Οκτωβρίου, στις 11:00 π.μ. στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

«Έφυγε χαρούμενη όπως ήταν σε όλη της τη ζωή», λέει ο γιος της

Λίγες ώρες μετά την δυσάρεστη είδηση ο γιος της Άννας Κυριακού, Χρήστος Αποστολίδης μίλησε στο Πρωινό του ΑΝΤ1 και εξομολογήθηκε:

«Σήμερα το πρωί έφυγε. Τι να πω… νομίζω ότι ξεκουράστηκε. Έφυγε ήρεμη και ευτυχισμένη διότι εκπλήρωσε το όνειρό της που ήταν έκδοση του βιβλίου της με την βιβλιογραφία της. Με αυτό το προσκεφάλι της έφυγε. Έφυγε χαρούμενη όπως ήταν σε όλη της τη ζωή μέχρι και το τελευταίο λεπτό. Ρωτήστε όλους τους φίλους της. Ρωτήστε όλο τον κόσμο. Είμαι πολύ συγκινημένος τώρα με συγχωρείται… Ζω μαζί της εδώ και 2,5 χρόνια. Ήμουν μέσα στο σπίτι όταν πέθανε».

«Θα την θυμόμαστε ως την δραστήρια θεία "Μπεμπέκα"»

Η Φίνος Φιλμ, με μια ανάρτηση στα social media που συνοδεύεται από βίντεο, αποχαιρετά την αγαπημένη ηθοποιό Άννα Κυριακού κάνοντας μια σύντομη αναδρομή στην καλλιτεχνική διαδρομή της.

Σήμερα αποχαιρετούμε ένα από τα πιο γλυκά πρόσωπα του ελληνικού κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης, την Άννα Κυριακού, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών.



Η Άννα ήταν πάντα μια αξιοπρεπής παρουσία που σε κέρδιζε αμέσως με το ήθος, την γλυκύτητα και την σιωπηλή… pic.twitter.com/njlUhVL7dc — Finos Film (@FinosFilm) October 13, 2025

Η Άννα ήταν πάντα μια αξιοπρεπής παρουσία που σε κέρδιζε αμέσως με το ήθος, την γλυκύτητα και την σιωπηλή της συνέπεια – αυτά τα σπάνια στοιχεία που χαρίζουν διαχρονικότητα. Η Φίνος Φιλμ ήταν ένα από τα πρώτα της καλλιτεχνικά «σπίτια» αφού σε ηλικία μόλις 20 ετών πήρε ρόλο στην πιο εμβληματική ταινία του σινεμά, τον «Μεθύστακα» του Γιώργου Τζαβέλλα, πλάι στον Ορέστη Μακρή. Ευρέως γνωστή κινηματογραφικά έγινε ως σύζυγος του Υπουργού Φερέκη (Παντελής Ζερβός) στην ταινία «Ζητείται Ψεύτης» με τον Ντίνο Ηλιόπουλο. Όλοι μας, όμως, θα την θυμόμαστε ως την δραστήρια θεία «Μπεμπέκα» από την δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «Οι Τρεις Χάριτες».

Σύζυγος, θεία ή φίλη, η Άννα Κυριακού έδινε σε κάθε ρόλο μια ζεστασιά που δεν ερμηνευόταν, απλώς υπήρχε. Και αυτή της η παρουσία, ακριβώς επειδή δεν κραύγαζε, άφησε τον πιο ήσυχο αλλά βαθύ απόηχο στις μνήμες μας.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στον γιο της Χρήστο Αποστολίδη και τους οικείους της.

Αντίο Άννα».

«Αντίο θεία Μπεμπέκα»

Το Twitter αποχαιρετά με συγκίνηση την Άννα Κυριακού, εκφράζοντας την αγάπη και τον θαυμασμό του για την σπουδαία της καριέρα. Οι χρήστες της πλατφόρμας την θυμούνται με αγάπη ως τη θρυλική «θεία Μπεμπέκα», αλλά και για τους αξέχαστους ρόλους της, όπως η θεία Μάρω στο «Κωνσταντίνου και Ελένης». Πολλά σχόλια αναφέρουν: «Έφυγε και η θρυλική θεία Μπεμπέκα, με τις επικές ατάκες στις 3 Χάριτες, η θεία Μάρω στο Κων/νου κι Ελένης κ.α.».

Εφόσον το έδωσε ο Μπιμπιλας είναι official ακόμα ένα θανατικό για τον χώρο των ηθοποιών! Η #Αννα_Κυριακου στα 95 της, μας άφησε. Η θεία #Μπεμπεκα των #treisxarites, η θεία Μαρω της Ελένης Βλαχάκη, η τόσο κακιά θανάσιμη πεθερά της Σπυριδουλας, κ τόσες ακομα, να χει καλή ανάπαυση! pic.twitter.com/ubXsv4Ekwz — ? & ?: the ? of ?+? !! (@thanasima_agna) October 13, 2025

-Πέθανε η Άννα Κυριακού. Ξαναχτύπησε η κατάρα του Κωνσταντίνου & Ελένης. Άλλη μια ηθοποιός που έπαιξε εκεί έφυγε από τη ζωή.

-96 ΕΤΩΝ ΗΤΑΝ. Σκέψου ότι η Θεία Μπεμπέκα έζησε πιο πολύ από τις δύο ανιψιές της. pic.twitter.com/MzTfaMAf3u — Τσιφόρος Εισοδήματος (@milti_adis) October 13, 2025

Εγώ Μπεμπέκα γεννηθηκα και Μπεμπέκα θα πεθάνω! Αντίο θεία Μπεμπέκα, αντίο Άννα Κυριακού. Σε ευχαριστούμε για όλα. ?? pic.twitter.com/5GxadoITJ4 — MEGA TV (@MegaTvOfficial) October 13, 2025

Η #Αννα_Κυριακου θα ζει κάθε φορά που θα ξαναβλέπουμε την θεία Μπεμπεκα στις #treisxarites, τη θεία Μαρω στο #konstantinoukaielenis, τη Θέκλα Μπάρα στο #toklamavgikeaptonparadeiso, την κακιά θανάσιμη πεθερά στις #7thanasimespetheres κ τόσα ακόμα! ?



Πόσοι φτάνουν τα 95; pic.twitter.com/wB4ErP44HZ — ? & ?: the ? of ?+? !! (@thanasima_agna) October 13, 2025

Έφυγε και η θρυλική θεία Μπεμπεκα, με τις επικές ατάκες στις 3 χάριτες, η θεία Μάρω στο Κων/νου κι Ελένης κ.α.

Άννα Κυριακου! Τα χρόνια της να πάρουμε #Buongiorno #SuperKaterina pic.twitter.com/q9lXfGUO8Y — xariskat (@xariskat) October 13, 2025

Μια ζωή για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση

Η Άννα Κυριακού γεννήθηκε στην Αθήνα, όπου φοίτησε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, και συνέχισε τις σπουδές της στη Σχολή Charles Dullin στο Παρίσι (1954-1956), υπό την καθοδήγηση σπουδαίων καλλιτεχνών, όπως ο Ζαν Βιλάρ. Το Αθηναϊκό κοινό την γνώρισε σε εφηβική ηλικία στο έργο «Κάρμεν», με τον θίασο της Μαρίκας Κοτοπούλη. Η καριέρα της περιλάμβανε συνεργασίες με κορυφαίους ηθοποιούς και σκηνοθέτες όπως ο Βασίλης Λογοθετίδης, η Κατερίνα Ανδρεάδη, ο Μάνος Κατράκης, ο Δημήτρης Μυράτ και ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Από το 1960 έως το 1981 υπήρξε βασικό στέλεχος του Εθνικού Θεάτρου, πρωταγωνιστώντας σε 34 έργα.

Η πορεία της στον κινηματογράφο ξεκίνησε τη δεκαετία του ’50 με ταινίες όπως «Ο Μεθύστακας» (1950) και «Η Αγνή του Λιμανιού» (1952), φτάνοντας σε εμβληματικούς ρόλους, όπως στον «Αλέξη Ζορμπά» (1964). Αργότερα εμφανίστηκε σε σύγχρονες παραγωγές, όπως η Θέκλα Μπάρα στο «Το Κλάμα Βγήκε απ’ τον Παράδεισο» (2001).

Η τηλεόραση την αγάπησε μέσα από τον ρόλο της θείας Μπεμπέκας στη σειρά «Οι Τρεις Χάριτες» (1989-1992). Παρά τις σύντομες εμφανίσεις σε σειρές όπως «Εκείνος κι εκείνος», «Γιούγκερμαν» και «Κωνσταντίνου και Ελένης», κατάφερνε πάντα να κερδίζει τις εντυπώσεις και την αγάπη του κοινού.

Μέλος του ΣΕΗ από το 1949, η Άννα Κυριακού παρέμεινε ενεργή στο χώρο της τέχνης μέχρι το τέλος της ζωής της. Πρόσφατα ολοκλήρωσε την αυτοβιογραφία της, αφήνοντας πολύτιμη μαρτυρία για την ιστορία του ελληνικού θεάτρου.